Ao menos 7 morrem em perseguição a suspeito por tráfico de pessoas na Alemanha

Berlim | Reuters

Pelo menos sete pessoas foram mortas e mais de uma dúzia de outras ficaram feridas quando um suposto contrabandista de pessoas perdeu o controle de uma van que transportava migrantes no sul da Alemanha, disse a polícia na sexta-feira.

O acidente ocorreu na autoestrada A94, a leste de Munique, depois que a van começou a acelerar durante uma perseguição policial, acrescentou a polícia.

A van transportava cerca de 20 migrantes, incluindo crianças. Sete pessoas morreram depois que o veículo capotou várias vezes, enquanto os demais passageiros sofreram ferimentos leves a graves e foram levados para hospitais próximos, disse a polícia.

O suposto contrabandista de pessoas que dirigia a van sobreviveu ao acidente, disse a polícia, acrescentando que ele estava recebendo cuidados médicos.

Um porta-voz da polícia disse que as nacionalidades do suspeito e dos migrantes não foram determinadas e que haverá mais atualizações ao longo do dia.

No mês passado, as autoridades alemãs impuseram novos controles de fronteira com a Polônia e a República Tcheca.

A Alemanha viu o número de pedidos de asilo de primeira viagem aumentar 78% nos primeiros sete meses de 2023, de acordo com dados oficiais. Em agosto, as travessias ilegais registradas nas fronteiras da Alemanha atingiram 14.701, um aumento de 66% em relação ao mesmo mês do ano passado, mostram dados da polícia.

As tensões em torno do influxo estão altas na Alemanha, com o chanceler Olaf Scholz, os conservadores da oposição e representantes regionais se reunindo para uma reunião de emergência sobre o assunto ainda na sexta-feira.