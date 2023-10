Exército de Israel mata 'suspeitos armados' próximos da fronteira com Líbano

Jerusalém | AFP

O Exército de Israel afirmou, nesta segunda-feira (9), ter matado pelo menos dois homens armados que teriam entrado no país a partir do Líbano. "Helicópteros do Exército estão atualmente bombardeando a área", comunicaram as Forças Armadas no terceiro dia de combates no Oriente Médio após o ataque do grupo palestino Hamas contra Israel.

A imprensa libanesa relatou que Tel Aviv bombardeou regiões próximas de uma cidade fronteiriça no sul do país, Dhayra. Fontes disseram à agência de notícias Reuters que um grupo de homens se aproximou da fronteira e um deles disparou em direção a um posto de observação israelense.

Fumaça após bombardeio de Israel em região próxima da fronteira com o Líbano - Mahmoud Zayyat - 9.out.23/AFP

Segundo o rádio do Exército de Israel, o incidente ocorreu perto de Adamit, em frente às cidades fronteiriças libanesas de Aalma El Chaeb e Zahajra. De acordo com o que fontes próximas ao Hizbullah disseram à Reuters, a ofensiva teria matado um membro do grupo.

Os interlocutores disseram, ainda, que a morte teria resposta. Oficialmente, o movimento negou estar por trás do incidente, reivindicado horas depois pelo Jihad Islâmica na Palestina. "As Brigadas Al-Quds [braço armado do Jihad Islâmica] reivindicam a responsabilidade pela operação da tarde na fronteira sul do Líbano", disse o grupo em um comunicado.

O conflito impacta civis da região. Libaneses disseram que estavam deixando suas casas devido aos intensos bombardeios que até agora atingiram as áreas periféricas de cidades e vilas no sul do país.

Os moradores, aliás, já conviviam com a incerteza na região. Uma série de incidentes nos últimos meses havia elevado os riscos na fronteira entre Líbano e Israel antes de o Hamas realizar um ataque sem precedentes contra o território israelense no sábado (7).

Gabi Hage, pai de três filhos e morador da região, descreveu os intensos bombardeios que presenciou. "Nossa casa fica muito perto da fronteira, então estamos saindo e indo embora. Todos os meus vizinhos estão fazendo o mesmo", disse ele.

Um porta-voz da missão de paz da ONU disse que seu chefe, o general Aroldo Lázaro, "está em contato com as partes envolvidas, instando-as a exercer o máximo de contenção". O Exército do Líbano confirmou que ocorreram bombardeios em áreas de fronteira e pediu às pessoas que tenham cautela em seus deslocamentos.