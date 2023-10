Mãe reconhece filha em vídeo de mulher seminua e sequestrada em Israel

São Paulo

O vídeo de uma mulher inconsciente e seminua na traseira de uma caminhonete sendo agredida por homens armados que acredita-se serem do Hamas circulou nas redes sociais no último fim de semana e foi reconhecido pela família da vítima, que não sabe seu paradeiro.

Ricarda Louk, alemã que vive há 30 anos em Tel Aviv, compartilhou depoimento no qual diz que a mulher do vídeo é sua filha, Shani, 22, que seria uma entre as dezenas de sequestrados pela facção em meio à investida contra Israel. Não se sabe seu estado de saúde.

Ao jornal alemão Spiegel ela relatou que recebeu o vídeo por meio de um ex-namorado da filha e logo a reconheceu por alguns traços de sua aparência, como o longo cabelo com dreads e as pernas tatuadas. Shani, que é tatuadora, também tem cidadania alemã, herança da mãe, natural de Ravensburg, no sul alemão.

As cenas de violência mostram homens armados sentados ao lado do corpo que seria de Shani. Um deles puxa seu cabelo. E outro, que aparenta ser adolescente, cospe em sua cabeça. Eles gritam "Allahu Akbar" (Alá é grande, em árabe) várias vezes.

Ricarda relatou ao Spiegel que falou com a filha na manhã de sábado (7), quando começaram os lançamentos de foguetes contra o país. Shani estava em uma festa com amigos mexicanos perto da Faixa de Gaza e disse à mãe que iria embora se refugiar em um bunker. Depois, a família não teve mais contato com ela. Até que recebeu o vídeo.

A mãe relatou que tem reforçado o fato de a filha ter dupla cidadania alemã na expectativa de que Berlim exerça pressão e haja para ajudar a recuperar Shani dos sequestradores.

"Peço a todos que nos mandem qualquer informação ou ajuda neste momento", diz ela no vídeo que compartilhou, no qual segura um celular com a foto da filha, a segunda de quatro irmãos.

Neste domingo (8), o tenente-coronel Richard Hecht, porta-voz dos militares de Israel, disse à rede americana CNN que dezenas de pessoas foram capturadas pelo Hamas provavelmente para serem usadas como escudos humanos contra ataques. Segundo ele, que não especificou o número, crianças e idosos estão entre os levados pela facção.

A leitura foi corroborada pelo próprio Hamas, com o braço armado da facção, as Brigadas al-Qassam, afirmando que ataques israelenses poderiam representar uma ameaça aos reféns, que teriam sido distribuídos ao longo de vários pontos da Faixa de Gaza. A facção afirma que oficiais do Exército também estão entre os sequestrados.