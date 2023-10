Teto de igreja desaba no México durante missa e mata 7; veja vídeo

Cidade do México | AFP

Ao menos sete pessoas morreram e dez ficaram feridas, neste domingo (1º), após o desabamento do teto de uma igreja durante uma missa na localidade de Ciudad Madero, no estado de Tamaulipas, a cerca de 340 km da Cidade do México, informou o governo local.

"Confirma-se a morte de sete pessoas. Além disso, foram resgatadas dez, que estão feridas", afirmou, por meio de nota, a assessoria de segurança do governo do estado, acrescentando que equipes trabalham para resgatar as pessoas presas.

Igreja de Santa Cruz, em Ciudad Madero, no México, após desabamento do teto durante missa - Reprodução

Segundo o bispo José Armando Alvarez, da diocese de Tampico, o teto desabou no momento em que a comunidade recebia a comunhão na paróquia de Santa Cruz. Informações iniciais da polícia estadual eram de que cem pessoas estavam na igreja no momento da tragédia.

"Neste momento, o trabalho necessário está sendo realizado para extrair as pessoas que ainda estão sob os destroços", disse Alvarez em mensagem gravada e divulgada em redes sociais. "Hoje vivemos um momento muito difícil."

O colapso do teto ocorreu às 14h18 no horário local, de acordo com autoridades estaduais, que por enquanto trabalham com a hipótese de uma falha estrutural do edifício.