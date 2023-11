Aeronave militar dos EUA cai no mar próximo ao Japão

Reuters

Uma aeronave militar V-22 Osprey dos Estados Unidos caiu no oceano no oeste do Japão nesta quarta-feira (29) com oito pessoas a bordo, informou a guarda costeira japonesa.

Um porta-voz da guarda costeira disse que não tinha mais detalhes sobre o incidente perto da ilha de Yakushima, no Japão, incluindo o estado das pessoas a bordo.

Um porta-voz das forças americanas na região disse que ainda estavam reunindo informações sobre o incidente.

Aeronave V-22 Osprey, mesmo tipo da que caiu nos arredores do Japão - Charly Triballeau/AFP

O acidente ocorreu por volta das 14h47, horário local, com testemunhas dizendo que o motor esquerdo da aeronave parecia estar em chamas enquanto a aeronave descia em direção ao mar, relatou a emissora japonesa MBC.

Em agosto, um Osprey americano caiu na costa norte da Austrália enquanto transportava tropas durante um exercício militar de rotina, matando três fuzileiros navais americanos.

Outro caiu no oceano ao largo da ilha de Okinawa, no sul do Japão, em dezembro de 2016, levando a uma suspensão temporária das operações da aeronave pelas forças militares americanas.

O avião de rotores basculantes, que pode voar tanto como helicóptero quanto como aeronave de asa fixa, é operado pelos fuzileiros navais dos Estados Unidos, pela Marinha dos Estados Unidos e pelas Forças de Autodefesa do Japão.

A implantação do Osprey no Japão tem sido controversa, com críticos dizendo que a aeronave híbrida é propensa a acidentes. As forças militares dos Estados Unidos e o Japão afirmam que é seguro.