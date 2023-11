Jimmy Carter, 99, faz rara aparição pública durante homenagem à esposa morta

Atlanta | Reuters

O ex-presidente dos Estados Unidos Jimmy Carter, 99, que entrou em cuidados paliativos em fevereiro, fez uma rara aparição pública em Atlanta nesta terça-feira (28) durante cerimônia fúnebre em homenagem a sua esposa, Rosalynn, morta no último dia 19.

O ex-presidente dos EUA Jimmy Carter, que está sob cuidados paliativos, durante cerimônia em homenagem a sua esposa, Rosalynn, morta no último dia 19; em seu colo, uma manta com o rosto dela bordado - Evelyn Hockstein/Reuters

Em uma cadeira de rodas e vestido com terno escuro e gravata, ele entrou na Igreja Metodista Unida e recebeu ajuda para se sentar na primeira fileira, perto do caixão coberto de flores de sua esposa.

Em seu colo estava uma manta azul e branca, bordada com um retrato sorridente de sua esposa. O casal foi casado por 77 anos. O funeral de Rosalynn será realizado nesta quarta-feira (29), no estado americano da Geórgia, após dois dias de homenagens públicas a ela em Atlanta.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Como primeira-dama, de 1977 a 1981, Rosalynn Carter desempenhou papel proeminente em defesa da saúde mental e das parcelas mais pobres da sociedade, e assim seguiu em seu trabalho humanitário após o casal deixar a Casa Branca. Ela faleceu aos 96 anos.

Jimmy Carter não se pronunciou durante a cerimônia. Seu filho James Earl "Chip" Carter 3º o beijou na testa depois de prestar homenagem à mãe, chamando-a de "a cola" que manteve a família unida.

O ex-presidente enfrentou vários tratamentos de saúde, incluindo contra câncer, e decidiu interromper a intervenção médica e entrar em cuidados paliativos em sua casa em Plains, na Geórgia, há nove meses. Sua esposa, diagnosticada com demência, juntou-se a ele nos cuidados paliativos alguns dias antes de sua morte.

Os Carters foram o casal presidencial mais longevo dos EUA, tendo se casado em 1946, quando ele tinha 21 anos e ela, 18.

Durante a cerimônia, sua filha, Amy Carter, leu uma carta que Jimmy enviou a Rosalynn quando servia na Marinha. "Meu amor, toda vez que estive longe de você, fiquei encantado ao retornar e descobrir o quão maravilhosa você é", escreveu. "Quando te vejo, apaixono-me novamente."

Os Carters fizeram sua última aparição pública conjunta em setembro passado, quando participaram do Festival do Amendoim de Plains, sua cidade natal, ambos vestidos com roupas com o logotipo do Habitat for Humanity, grupo sem fins lucrativos que fornece moradias acessíveis e que o casal sempre apoiou.

Até 2019, quando tinha 95 anos, Jimmy trabalhava vários dias por ano ao lado de sua esposa como voluntário do Habitat. "Ele está fisicamente muito debilitado", disse Jason Carter, um dos netos do ex-presidente, ao New York Times. "Ele tem sido essa rocha moral para muitas pessoas, mas ela realmente era essa rocha para ele."