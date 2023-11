Bolsonaro diz que 'esperança volta a brilhar', e aliados celebram vitória de Milei

Brasília

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) celebrou nas redes sociais a vitória do ultraliberal Javier Milei, eleito presidente da Argentina neste domingo (19), dizendo que "a esperança volta a brilhar na América do Sul".

Aliados do ex-chefe do Executivo também se manifestaram publicamente em favor do presidente argentino recém-eleito e desejaram "sorte", "sucesso" e "força" a Milei.

Ultraliberal Javier Milei votou no bairro de Almagro, na capital argentina - Luis Robayo/AFP

"Parabéns ao povo argentino pela vitória com Milei. A esperança volta a brilhar na América do Sul", escreveu Bolsonaro em sua conta no X (antigo Twitter). "Que esses bons ventos alcancem os Estados Unidos e o Brasil para que a honestidade, o progresso e a liberdade voltem para todos nós", acrescentou.

Os membros da oposição do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) classificaram o resultado do pleito como uma vitória da direita e vinculando o peronista e atual ministro da Economia Sergio Massa ao governo petista.

O PT e integrantes do governo apoiavam Massa nas eleições, mas o presidente Lula nunca fez uma menção direta ao tema.

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou no Instagram um vídeo que mostra Milei em festa, com a legenda "Javier Milei é eleito presidente da Argentina".

Já o senador Ciro Nogueira (PI), presidente do PP e ex-ministro de Bolsonaro, afirmou em sua conta no X que os argentinos rejeitaram "o PT de lá" e falou em avanço da liberdade.

"Hoje é dia de autocrítica para a esquerda sul-americana, leia-se PT. A vitória de Milei prova que desprezar o déficit público, cair no populismo, governar para um partido e não para o país tem limite. A Argentina disse não ao PT de lá, tão apoiado pelo PT daqui. A liberdade avança!", escreveu.

A deputada Bia Kicis (PL-DF), presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara, desejou "sorte, sabedoria e força" para Milei e disse que o Brasil "não conseguiu" atrapalhar dessa vez.

"Derrota do Foro de São Paulo. Vitória para a direita. O Brasil tentou atrapalhar, mas dessa vez não conseguiu. Grande dia! Não será fácil com a oposição esquerdista que bem conhecemos, por isso, desejamos sorte, sabedoria e força a Milei", publicou.

O senador Sergio Moro (União Brasil-PR) foi outro que desejou "sorte e sucesso" para o ultraliberal recém-eleito na Argentina. "Argentina ganhou duas Copas do Mundo seguidas. Sorte e sucesso agora para Milei", disse.

Após uma ascensão meteórica na política, Milei conseguiu 55,76% dos votos válidos, contra 44,23% do rival com 97,48% das urnas apuradas.

A participação dos argentinos foi de 76%, número abaixo dos índices registrados no primeiro turno em outubro (77%) e acima do das eleições primárias em agosto (69%).