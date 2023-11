David Cameron é nomeado chanceler do Reino Unido e volta à política após 7 anos

São Paulo

O ex-primeiro-ministro britânico David Cameron, que estava afastado da política havia sete anos, foi nomeado nesta segunda-feira (13) o novo chanceler do Reino Unido numa decisão surpreendente do atual premiê, Rishi Sunak. A escolha faz parte de uma reestruturação no governo motivada por crises internas.

Cameron assume a cadeira que era ocupada por James Cleverly. Este, por sua vez, substitui Suella Braverman no Ministério do Interior —ela foi demitida nesta segunda após criticar a polícia de Londres, segundo o jornal britânico The Guardian.

O ex-premiê britânico David Cameron em frente à sede do governo na Downing Street, em Londres - Suzanne Plunkett/Reuters

Braverman, representante da ala mais à direita do Partido Conservador, acusou a polícia londrina de ser conivente com manifestantes de esquerda em artigo publicado no britânico The Times.

No texto, que teria sido publicado sem o aval de Sunak, ela diz que os agentes agiram com "dois pesos e duas medidas" em protestos sobre o conflito de Israel e o Hamas, sugerindo que as forças de segurança foram duras com os manifestantes de direita e tolerantes com ativistas críticos às ações israelenses na Faixa de Gaza.

O Partido Trabalhista, da oposição, disse em nota que o artigo aumentou a tensão em manifestações no sábado (11), quando cerca de 150 pessoas foram presas. Alvo de críticas, Braverman não sucumbiu à pressão tanto da oposição quanto de membros mais moderados da sua legenda

"Hoje, Rishi Sunak está fortalecendo sua equipe governamental para implementar decisões de longo prazo para um futuro melhor", disse o Partido Conservador, do premiê, na plataforma X (antigo Twitter).

Analistas apontam que a reestruturação de Sunak indica sua escolha por levar políticos centristas e experientes ao governo em vez de apaziguar a direita mais radical da sua legenda.

David Cameron não atuava na política desde 2016, quando renunciou ao cargo de deputado após a vitória do brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, ao qual ele se opôs. Na ocasião, ele alegou não querer ser uma distração para o governo liderado por sua sucessora, Theresa May.