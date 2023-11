É falsa postagem que mostra Javier Milei chamando Lula de ladrão após eleição na Argentina

São Paulo

Trata-se de uma montagem a imagem que mostra uma suposta interação online entre o presidente brasileiro Lula (PT) e Javier Milei, recém-eleito na Argentina. Lula realmente postou a mensagem apresentada no post falso em seu perfil no X, logo após a vitória de Milei nas eleições presidenciais argentinas, no dia 19 de novembro. Entretanto, não houve resposta alguma do argentino.

Ao observar a imagem em que Milei supostamente escreve que Lula é ladrão, podemos perceber que não há respostas, republicações, curtidas ou visualizações na suposta resposta de Milei. Essa é a primeira indicação que se trata de uma montagem, pois seria muito difícil que uma postagem de alguém com tanto alcance quanto o presidente eleito não recebesse curtidas e fosse compartilhada rapidamente.

Além disso, se atentarmos para a parte da imagem em que consta a "resposta" de Javier Milei, percebemos que há outro texto por baixo. Isso pode ser verificado pelos pontos brancos sobre "está en la prisión".

O Comprova também verificou a publicação original do presidente Lula e constatou que não houve resposta por parte de Milei, seja a frase da montagem ou qualquer outra.

O argentino já chamou o brasileiro de ladrão em outra ocasião, mas, neste post de Lula, ele não escreveu nada. Em janeiro deste ano, em um post no X, Milei afirmou que Lula faz parte de uma "casta de políticos ladrões" e que seria um arquiteto do Foro de São Paulo, que equiparou a uma "União Soviética Latino Americana".

Por que investigamos

