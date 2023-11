Hamas anuncia mais de 80 mortes em ataques contra campo de refugiados

AFP

O Ministério da Saúde do Hamas anunciou que mais de 80 pessoas morreram neste sábado em dois ataques contra o campo de refugiados de Jabalia, o maior da Faixa de Gaza. As ações foram atribuídas às forças de Israel. Tel Aviv não se manifestou sobre o episódio. As informações sobre vítimas não puderam ser checadas de maneira independente.

O primeiro ataque, que teria deixado 50 mortos, aconteceu "ao amanhecer, na escola Al Fakhura", administrada pela ONU e que abrigava pessoas deslocadas, informou à AFP um funcionário do ministério.

As imagens que circulam nas redes sociais mostram corpos, alguns cobertos de sangue, outros de poeira, no chão do prédio, onde colchões haviam sido posicionados debaixo das mesas dos estudantes.

Outro bombardeio contra um edifício do campo matou 32 pessoas da mesma família, incluindo 19 crianças, segundo funcionário do Ministério da Saúde.

No X, antigo Twitter, as Forças de Defesa de Israel compartilharam imagens dos seus soldados operando na Faixa de Gaza. Eles teriam encontrado armas e equipamento militar do Hamas durante um ataque a uma escola secundária em Gaza.

No início de novembro, o governo do Hamas anunciou que mais de 200 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em bombardeios israelenses em Jabalia, em ataques que duraram três dias.

Este é o maior campo da Faixa de Gaza, onde mais de 80% dos habitantes são refugiados ou descendentes de refugiados que abandonaram suas casas em 1948 com a criação do Estado de Israel.

Em Jabalia, a Agência da ONU para os Refugiados Palestinos (UNRWA) administra 26 escolas e dois centros de saúde.