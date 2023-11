Israel e Hamas concordam em estender cessar-fogo por pelo menos mais um dia

Reuters

Israel e Hamas concordaram nesta quinta-feira (30) em estender o cessar-fogo em sua guerra por pelo menos mais um dia, minutos antes do fim da trégua de seis dias.

O exército de Israel disse em comunicado que a trégua continuará enquanto mediadores buscam libertar mais reféns mantidos em Gaza em troca de prisioneiros palestinos.

A trégua, estendida a partir de seus quatro dias iniciais, trouxe o primeiro alívio nos bombardeios a Gaza, com grande parte do território costeiro de 2,3 milhões de pessoas tendo sido reduzido a um terreno baldio em resposta a um ataque mortal de militantes do Hamas no sul de Israel em 7 de outubro.

"Em vista dos esforços dos mediadores para continuar o processo de libertação dos reféns e sujeito aos termos do acordo, a pausa operacional continuará", disse o comunicado israelense, divulgado minutos antes do fim da trégua temporária.

O Hamas, que libertou 16 reféns em troca de 30 prisioneiros palestinos na quarta-feira (29), disse em comunicado que a trégua continuaria por mais um dia.

O Hamas havia dito anteriormente que Israel se recusou a receber mais sete mulheres e crianças e os corpos de outros três reféns em troca da prorrogação da trégua.

Ambos os lados haviam dito que estavam prontos para retomar os combates.

Israel jurou aniquilar o Hamas, que governa Gaza, em resposta ao ataque do grupo militante em 7 de outubro, quando Israel diz que os atiradores mataram 1.200 pessoas e fizeram 240 reféns.

Antes da trégua, Israel bombardeou o território por sete semanas e matou mais de 15.000 palestinos, de acordo com as autoridades de saúde na faixa costeira.