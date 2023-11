Israel x Hamas: Como fica a guerra depois do cessar-fogo?

São Paulo

Negociado pelo Qatar com o apoio dos Estados Unidos e do Egito, o cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas entrou em vigor na sexta-feira (24) e foi estendido pelo menos até esta quarta-feira (29).

A negociação, que previa inicialmente quatro dias de trégua e permissão para a entrada de ajuda humanitária na Faixa de Gaza, sob for bombardeio desde o início do conflito, levou também à liberação de dezenas de israelenses sequestrados e mais de 100 palestinos que estavam sendo mantidos em prisões sob o controle de Tel Aviv.



A atual guerra começou após um ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro. As autoridades contabilizam 1.200 mortos nos atentados daquele sábado e quase 240 levados como reféns para o território palestino.



Em resposta, o Exército de Israel promoveu bombardeios incessantes e uma ofensiva terrestre que deixou mais de 14 mil mortos, incluindo ao menos 6.000 menores de idade, além de 7.000 desparecidos –todos os números são do trupo terrorista que controla o território.



Para entender os desdobramentos do conflito que se aproxima dos dois meses, a apresentadora Isabella Faria conversa ao vivo nesta quarta com o repórter especial Igor Gielow no Como É que É?.

