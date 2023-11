Queda de elevador na África do Sul mata 11 mineradores e fere 75

Joanesburgo | Reuters

Ao menos 11 trabalhadores morreram e outros 75 ficaram feridos, alguns em estado grave, em um acidente em uma mina de platina em Rustenburg, cidade da África do Sul conhecida por ser rica no metal, na noite desta segunda-feira (27).

Entrada do espaço do complexo de mineração da Impala Platinum em Rustenburg, na África do Sul - Sumaya Hisham/Reuters

O caso ocorreu em uma mina da Impala Platinum, que interrompeu temporariamente as operações em seu complexo de mineração local e descreveu o caso como "o dia mais sombrio" da história da empresa em diferentes pronunciamentos públicos feitos nesta terça (28).

Segundo relataram porta-vozes da empresa sediada em Joanesburgo, os trabalhadores eram trazidos à superfície no final do expediente quando o sistema que os transportava em um poço subterrâneo de mil metros de profundidade falhou e começou a descer em alta velocidade.

Os feridos foram admitidos em quatro hospitais da região, e médicos afirmaram que ao menos 14 apresentavam quadros graves.

"Hoje é o dia mais sombrio da história da Impala, e nossos corações estão tristes pelas vidas perdidas e pelas pessoas afetadas por este incidente devastador", disse o CEO Nico Muller em um comunicado.

Ele afirmou que o sistema de transporte havia sido testado antes de ser usado e que as indicações eram de que estava plenamente operacional. "É preciso uma investigação para que possamos entender como, com um sinal positivo nos sistemas de segurança, ainda ocorre um incidente em que um transporte entra em uma descida incontrolável."

Todas as operações de mineração no complexo de Rustenburg, na província de North West, foram suspensas. A suspensão pode ser estendida até quarta-feira (29) para permitir que a empresa "se recupere emocionalmente", disse o porta-voz Johan Theron.

Ele também afirmou que as investigações sobre a causa do acidente já começaram. As ações da Impala em Joanesburgo caíram 8% no início da tarde desta terça-feira no horário local.

A África do Sul possui alguns dos poços de mineração de platina e ouro mais profundos e antigos do mundo. As mortes em Rustenburg nesta segunda-feira se somam a outras 41 registradas na indústria de mineração sul-africana desde o início deste ano.

Em 2022, 49 trabalhadores morreram nas minas do país, o menor número histórico, segundo o grupo Minerals Council South Africa, que atua com lobby do setor. O porta-voz Theron disse que não poderia precisar o impacto da paralisação na produção de metais da Impala.

"É impossível quantificar o impacto na produção, mas podemos dizer que o poço contribui com cerca de 15% da produção da Impala em Rustenburg", afirmou ele. "Sempre que ele for parado por qualquer período de tempo, terá um impacto em toda a empresa."

O poço afetado pode levar mais tempo para ser reaberto, pois as autoridades e a empresa precisam conduzir investigações minuciosas, disse Mandi Dungwa, analista da Camissa Asset Management, empresa de avaliação de riscos para grandes investidores. "Isto parece ser uma falha mecânica, então pode levar tempo para que as investigações sejam concluídas", afirmou à agência Reuters.