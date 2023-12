Brasil retira mais 32 pessoas da Faixa de Gaza em meio a intensificação de ataques

São Paulo

Um novo grupo de 32 pessoas formado por cidadãos do Brasil e familiares próximos deixou a Faixa de Gaza nesta quinta-feira (21) pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito, informou o Itamaraty no início da tarde pelo horário de Brasília.

Pessoas cruzam a passagem de Rafah, entre a Faixa de Gaza e o Egito, para deixar o território palestino hoje em guerra - 20.dez.23/AFP

O grupo se encontra no país do norte da África e seria levado até a capital, Cairo, acompanhado por membros da embaixada do Brasil no Egito, em um trajeto normalmente feito em ônibus contratados pela representação diplomática com tempo estimado de 6 horas de viagem.

Trata-se da terceira operação da diplomacia brasileira para resgatar cidadãos do Brasil do território palestino hoje em guerra. Antes, outras duas missões retiraram 48 e 32 cidadãos cada.

Uma vez no Brasil, os repatriados têm recebido apoio do Ministério da Justiça e da Segurança Pública para regular sua situação migratória e acessar serviços e possibilidades de estudo e emprego.

São grupos usualmente formados por cidadãos do Brasil que vivem em Gaza, cidadãos com dupla nacionalidade e palestinos que em outro momento de suas vidas haviam buscado refúgio no Brasil mas depois retornaram a Gaza por motivos variados.

Ao chegar no Brasil, uma parcela se reúne com familiares ou amigos. Outra, sem rede de apoio, tem sido direcionada a um abrigo para imigrantes e refugiados organizado pelo governo no interior paulista, em cidade não revelada para a segurança dos repatriados.

O Brasil também atuou para retirar brasileiros de Israel em uma sequência de voos que teve início pouco após o eclodir da atual guerra entre Tel Aviv e o Hamas, em 7 de outubro. Ao todo, somados aqueles que partiram do país e dos territórios palestinos ocupados —Gaza e Cisjordânia— foram repatriados até aqui mais de 1.500 pessoas.

A previsão é de que o novo grupo resgatado nesta quinta-feira chegue a Brasília no sábado (23), por volta das 8h do horário local. Eles serão transportados por uma aeronave da Força Aérea Brasileira, a FAB, que decolou da Base Aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira.

Na aeronave, que tinha como destino o Aeroporto Internacional do Cairo, estava um carregamento de seis toneladas de purificadores de água e kits fotovoltaicos fornecidos pelo governo brasileiro e que serão repassados ao Crescente Vermelho Egípcio, organização responsável por fazer o transporte e a entrega dos insumos de ajuda humanitária que entram em Gaza.

Organizações internacionais têm clamado por mais ajuda para a faixa de terra adjacente a Israel, onde a guerra se aproxima de três meses. Ao longo das últimas semanas, Tel Aviv intensificou os ataques conduzidos no sul do território, alguns deles na cidade de Rafah, onde concentram-se muitos refugiados e muitos cidadãos que esperam poder cruzar para o lado egípcio e fugir do conflito armado.