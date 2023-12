França proíbe decolagem de avião com 303 indianos sob suspeita de tráfico humano

Vatry | AFP e Reuters

Autoridades da França proibiram nesta sexta-feira (22) a decolagem de um avião fretado com 303 passageiros indianos sob suspeita de tráfico humano. A aeronave que partiria rumo à Nicarágua foi bloqueada já na pista de um aeroporto a 150 quilômetros de Paris, após denúncia anônima.

Uma autoridade que participa das investigações disse à agência de notícias AFP que o avião partiu dos Emirados Árabes Unidos e fez uma escala na região francesa de Vatry para abastecer. Os investigadores suspeitam que os passageiros pretendiam usar o território nicaraguense como ponte para depois entrar de forma irregular nos Estados Unidos ou no Canadá.

Veículo da proteção civil estacionado no aeroporto de Vatry, na França, após proibição de voo - Francois Nascimbeni/AFP

O Ministério Público abriu investigação "para verificar se existem indícios" do crime de tráfico humano, que seria coordenado por uma quadrilha organizada. Na França, a lei determina pena de 20 anos de prisão e multa de € 3 milhões (R$ 16 milhões) para esse tipo de crime.

A polícia disse que iria apurar a identidade dos 303 passageiros e da tripulação, bem como fazer interrogatórios para "verificar as condições e os propósitos" da viagem.

O acesso ao aeroporto em Vatry foi bloqueado nesta sexta por agentes de segurança, segundo a AFP. As autoridades instalaram lonas brancas para impedir a visualização da sala de desembarque, onde estavam os passageiros indianos. Os interrogatórios deveriam continuar pelo menos até a noite desta sexta.

A prefeitura do departamento de Marne, no nordeste da França, confirmou a operação e informou que o voo da companhia aérea romena Legend Airlines "permanece imobilizado na pista do aeroporto de Vatry após pousar" na tarde de quinta (21).

As autoridades disseram que os passageiros dispõem de "camas individuais" e podem comer no aeroporto. A lei francesa estabelece que se um estrangeiro chegar ao país de avião e for impedido de embarcar para o seu país de destino, ele pode ser retido na zona de espera por até quatro dias.

O período pode ser prorrogado por até 16 dias em circunstâncias excepcionais. Dependendo dos recursos apresentados, a permanência máxima na zona de espera é de 26 dias.

De acordo com o site especializado Flightradar, a Legend Airlines é uma pequena companhia que possui uma frota de quatro aviões, incluindo dois A340-313. O pequeno aeroporto de Vatry, cerca de 150 km a leste de Paris, recebeu cerca de 62 mil passageiros em 2022, principalmente em voos de companhias de baixo custo, segundo a União de Aeroportos Franceses.