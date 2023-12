Morte de universitária de 22 anos dispara movimento contra feminicídio na Itália

Milão (Itália)

Na Itália, mais de cem mulheres já foram assassinadas neste ano, mais da metade sendo vítimas de parceiros ou ex-parceiros. Apesar de feminicídios serem frequentes na cobertura policial de jornais e emissoras, o caso de Giulia Cecchettin, nas últimas semanas, fez o tema da violência contra as mulheres virar um debate nacional, envolvendo escolas primárias, forças políticas, protestos de rua e celebridades.

Mulher chora durante protesto contra feminicídios em frente à Universidade de Milão, no norte da Itália, motivado por assassinato da estudante de engenharia Giulia Cecchetin, 22 - Claudia Greco - 22.nov.23/Reuters

Depois de uma semana desaparecida, a universitária de 22 anos teve o corpo encontrado no último dia 18, perto de um lago no norte do país, com diversas perfurações na cabeça e no pescoço. Moradora de uma cidade perto de Veneza, ela havia sumido depois de sair para encontrar o ex-namorado, Filippo Turetta, 21. Os dois se conheceram na Universidade de Pádua, onde ela estava prestes a se formar em engenharia.

Turetta continuou desaparecido após a localização do corpo, mas acabou preso na Alemanha e extraditado para a Itália. Nesta terça (28), ele foi interrogado pela primeira vez, em Verona, mas se valeu do direito de ficar em silêncio. Segundo seu advogado, ele confirmou, no entanto, uma declaração feita à polícia alemã, a quem admitiu ter matado Cecchettin. Ele é acusado de homicídio voluntário qualificado por vínculo afetivo e sequestro.

De janeiro a hoje, segundo o Ministério do Interior, 107 mulheres foram vítimas de homicídio na Itália, sendo 88 no núcleo familiar e afetivo. Dessas, 56 foram assassinadas por parceiros atuais ou antigos. Os dois primeiros números mostram leve queda em relação ao ano passado, enquanto o terceiro apresenta leve alta. No Brasil, foram registrados no primeiro semestre 722 feminicídios, leve alta em relação a 2022. Na comparação, a taxa de feminicídio nos primeiros seis meses deste ano foi de 0,16 a cada 100 mil italianas e de 0,69 a cada 100 mil brasileiras.

O caso de Cecchettin, acompanhado pelos italianos desde as primeiras horas da denúncia de seu sumiço, tem tido enorme repercussão. Em instituições de ensino que iam de escolas primárias a universidades, ocorreram atos de homenagem e de conscientização. Nos canais de TV, debates e entrevistas trataram da importância de denunciar episódios de violência e discutiram o peso do patriarcado —atraindo, por sua vez, críticas de vozes conservadoras.

Para Luisa Stagi, professora de sociologia da Universidade de Gênova especializada em estudos de gênero, o clamor em torno do caso tem a ver com a tendência da sociedade italiana de considerar a violência como um fato excepcional.

"Tendemos a pensar que ela está relacionada a algumas faixas da população, à patologia de uma pessoa, como se fosse uma maçã podre, algo distante. Esse caso mostrou o que há anos estamos dizendo: a violência masculina contra as mulheres é um fenômeno sistêmico, cotidiano e está dentro das casas", diz ela.

"O fato de que tenham sido dois jovens estudantes de famílias que pareciam perfeitas é chocante, mas a violência estava também ali porque é parte de um sistema cultural com raízes profundíssimas."

Manifestação pelo fim da violência contra a mulher organizado pelo movimento Non Una di Meno (nenhuma a menos) em Roma - Alberto Pizzoli - 25.nov.23/AFP

Na tentativa de oferecer respostas, a classe política entrou no debate. "Cada mulher morta por ter a 'culpa' de ser livre é uma aberração que não pode ser tolerada", comentou a primeira-ministra Giorgia Meloni, primeira mulher chefe de governo da Itália, logo após o corpo ter sido localizado.

Nos dias seguintes, no Senado, partidos do governo e da oposição aprovaram, com unanimidade, um pacote de leis que reforçam a prevenção de crimes contra as mulheres. Entre os 19 artigos do texto proposto pelo governo, há o endurecimento de penas, a possibilidade de prisão em flagrante baseada em vídeos e prazos mais rápidos para medidas cautelares.

Outra iniciativa, apresentada pelo Ministério da Educação, atraiu menos consenso ao prever a introdução de 30 horas por ano de "educação para relacionamentos" aos adolescentes matriculados no ensino médio. O curso, no entanto, é extracurricular e tem adesão facultativa, mediante aprovação das famílias. O projeto está em fase de desenvolvimento.

"São ações muito limitadas. Aumentar penas criminais pode até tranquilizar, mas não é a solução. É preciso uma preparação radical de educadores e financiamento de centros contra a violência, por exemplo", diz a socióloga.

Os números dos feminicídios na Itália 107 mulheres foram vítimas de homicídio na Itália este ano

88 foram assassinadas por pessoas que pertenciam ao seu núcleo familiar e/ou afetivo

56 tiveram como algoz um parceiro atual ou antigo

0,16 foi a taxa de feminicídios a cada 100 mil italianas nos primeiros seis meses de 2023

58% é o percentual de italianos que afirma que o feminicídio é um crime mais grave do que o homicídio comum

Em 25 de novembro, Dia Internacional pelo Fim da Violência contra a Mulher, os protestos anuais organizados por grupos ativistas como o Non Una di Meno (nenhuma a menos) foram engrossados pela nova onda de comoção. Em Roma, autoridades estimam que cerca de 500 mil pessoas participaram da manifestação.

Segundo pesquisa do instituto YouTrend divulgada nesta terça-feira (28), como efeito da morte de Giulia Cecchettin, o percentual de italianos que afirma que o feminicídio é um crime mais grave do que o homicídio comum subiu 12 pontos em dois meses, de 46% em setembro para 58%.

"Esse caso deixará efeitos. Estive no protesto em Roma e a grande novidade foi a presença de uma série de homens e jovens que se sentem parte do problema. Isso é revolucionário", diz Stagi.