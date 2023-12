Pequim registra recorde de horas com temperatura abaixo de zero em dezembro

Pequim | Reuters

Pequim, a capital da China, quebrou o recorde de temperaturas abaixo de zero em dezembro. A cidade não acumulava tantas horas com temperaturas congelantes em um mês desde 1951, ano em que os registros começaram.

Partes do norte e nordeste da China vêm tendo um frio recorde desde a semana passada, com algumas áreas no nordeste atingindo 40ºC negativos à medida que o ar frio e cortante flui do Ártico.

Funcionário retira neve em um parque em Pequim, capital da China que tem vivido recordes de temperaturas baixas - Florence Lo/Reuters

Um observatório meteorológico em Pequim havia registrado até este domingo (24) mais de 300 horas de temperaturas abaixo de zero desde 11 de dezembro, o maior número para o mês desde o início dos registros em 1951, de acordo com o Beijing Daily, jornal estatal.

A capital ainda registrou nove dias consecutivos de temperaturas abaixo dos 10ºC negativos no período, acrescentou o Beijing Daily.

Várias cidades na província central chinesa de Henan, a sudoeste de Pequim, estão enfrentando uma escassez de aquecimento no inverno, com fornecedores de energia térmica na cidade de Jiaozuo sob pressão para garantir o abastecimento.

China, terra do meio Receba no seu email os grandes temas da China explicados e contextualizados Carregando...

Caldeiras de aquecimento na JiaoZuo WanFang Aluminum, um dos principais fornecedores da cidade, quebraram, deixando algumas áreas com falta de aquecimento.

A empresa diz que mantém esforços para consertar os equipamentos e espera retomar o fornecimento em 26 de dezembro, informou a mídia estatal, sem especificar o número de caldeiras que quebraram. A JiaoZuo WanFang Aluminum não respondeu a pedidos de comentários feitos pela agência Reuters.

A cidade suspenderá o fornecimento de aquecimento para a maioria das empresas, exceto provedores de serviços essenciais, como hospitais e centros para idosos, para priorizar o uso residencial de aquecimento. No entanto, alguns condomínios residenciais ainda serão afetados durante o período de manutenção dos equipamentos, segundo o veículo de mídia estatal.

Outras duas cidades em Henan —Puyang e Pingdingshan— já suspenderam o fornecimento de aquecimento para departamentos governamentais e instituições administrativas para priorizar o uso residencial, disseram os governos locais, citando o clima extremamente frio.

A previsão do tempo mostra que as temperaturas nas três cidades ficarão abaixo de zero neste domingo. As temperaturas em várias outras áreas de Henan cairão para menos 15 graus Celsius durante o fim de semana, disse a autoridade meteorológica da província central no sábado (23).

Espera-se que uma onda de ar quente flua do norte para o sul, elevando as temperaturas a partir do fim de semana. Na tarde deste domingo, as temperaturas em muitas áreas do centro e leste da China haviam subido, com termômetros em algumas áreas registrando mais de 10ºC, segundo a autoridade meteorológica do país.