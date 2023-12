Saiba quem vai à posse de Milei na Argentina

São Paulo

No próximo domingo (10), o ultraliberal Javier Milei toma posse como o novo presidente da Argentina após vencer o candidato da situação, o peronista Sergio Massa, com 56% dos votos válidos no segundo turno das eleições no país vizinho, no dia 19 de novembro.

Com propostas bastante controversas, como a dolarização da economia e o fechamento do Banco Central, o anarcocapitalista cultiva aliados e adversários dentro e fora da Argentina.

O presidente eleito da Argentina, Javier Milei, fala a apoiadores após vitória, em Buenos Aires - Agustin Marcarian - 19.nov.2023/Reuters

No âmbito internacional, a popularidade de Milei quase sempre está atrelada ao espectro político —enquanto o ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro (PL), por exemplo, foi ao país vizinho com uma comitiva para assistir à posse, o atual chefe do Executivo, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai enviar somente seu chanceler, Mauro Vieira. Confira abaixo quem estará presente na cerimônia.



Brasil Mauro Vieira ministro das Relações Exteriores de Lula (PT)

Jair Bolsonaro (PL) ex-presidente

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) deputado federal

Tarcísio de Freitas (Republicanos) governador de São Paulo

Ronaldo Caiado (União Brasil) governador de Goiás

Michelle Bolsonaro (PL) ex-primeira-dama

Valdemar Costa Neto (PL) presidente do PL

Fábio Wajngarten ex-secretário de Comunicação Social de Bolsonaro

Comissão de deputados paulistas

América Latina Luis Lacalle Pou presidente do Uruguai

Gabriel Boric presidente do Chile

Santiago Peña presidente do Paraguai

Nayib Bukele presidente de El Salvador

Daniel Noboa presidente do Equador

Renato Florentino Pineda vice-presidente de Honduras

Álvaro Leyva ministro das Relações Exteriores da Colômbia

María Fernanda Cabal Molina senadora da Colômbia

Javier González-Olaechea, ministro das Relações Exteriores do Peru