Maré de proporção histórica destrói cabanas centenárias nos EUA; veja vídeo

Cabanas centenárias foram destruídas em uma tempestade que atingiu o Maine, nos Estados Unidos. A maré alta alcançou 4,4 metros, segundo o serviço meteorológico do país, de modo a quebrar o recorde de 1978, ano da maior alta registrada –4,3 metros.

As cabanas ficavam localizadas em Fisherman’s Point, na praia de Willard, localizada na cidade de South Portland. Elas foram construídas no final do século 20 por pescadores como um ponto de auxílio às atividades pesqueiras. À época, havia várias cabanas distribuídas pela costa, mas somente as duas destruídas no temporal do último sábado (13) eram as que estavam sobrevivendo aos efeitos do tempo.

"Essas duas últimas cabanas foram as que teimosamente resistiram e que nossa comunidade valorizou e cuidou", explicou Kathryn DiPhilippo, diretora-executiva da Sociedade Histórica de South Portland, uma organização local sem fins lucrativos, ao jornal USA Today.

De acordo com o Portland Press Herald, um jornal do Maine, as cabanas centenárias foram pintadas e reformadas em outubro de 2023. Hoje em dia, elas não eram somente um ponto de pesca. A fim de aproveitar a vista portuária, os membros da comunidade local utilizavam as cabanas centenárias como cenário para formaturas, ensaios de fotos e pedidos de casamento.

Tempestades na última semana atingem costa leste dos Estados Unidos - C.L. Aleden - 10.jan.24/via Reuters

"Eu costumava passear com meu cachorro na praia de Willard quase todos os dias", disse o artista plástico Steve Bradford. "Víamos [as cabanas] em todos os tipos de clima. Naquela época, eram mais precárias. Eu gostava mais delas quando eram um pouco mais decrépitas. Elas representavam o Maine para mim e o motivo pelo qual nos mudamos de volta para cá."

A possibilidade de perda das cabanas centenárias não é uma surpresa para os moradores de South Portland. Em 2023, a Sociedade História de South Portland acionou arquitetos e engenheiros para a elaboração de um projeto para impedir a destruição natural das cabanas.

"Entendemos que isso seria reconstruir em frente ao oceano, mas essas não são casas caras, são cabanas com interiores inacabados, então a reconstrução é uma opção desejada", afirmou DiPhilippo ao USA Today. "E temos desenhos para criar réplicas do que estava lá."

Desde sábado (13), quando a tempestade atingiu a costa leste americana, a instituição tem recebido um maior apoio para a reconstrução das cabanas, a qual exige aprovação da cidade para ter prosseguimento. Mesmo assim, a organização já está recebendo doações e criou uma lista de voluntários aos que desejam ajudar no processo.

Dados da Organização Meteorológica Mundial (OMM), agência da ONU para questões do clima, indicam que eventos climáticos extremos como secas, enchentes, deslizamentos de terra, tempestades e incêndios mais do que triplicaram ao longo dos últimos 50 anos em consequência do aquecimento global. Outro órgão ligado à ONU, o IPCC (Painel Intergovernamental para a Mudança Climática), já afirmou em relatório que hoje é inequívoco que parte dessas mudanças foi causada pela ação humana.