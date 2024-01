Padaria russa se divide entre produção de pães e de drones assassinos para Putin

Londres | Financial Times

Pães não são as únicas coisas saindo quentes da linha de produção na Fábrica de Pães de Tambov, na Rússia. E as autoridades responsáveis por impor sanções ocidentais estão percebendo.

Os padeiros de Tambov foram colocados em uma lista vermelha dos Estados Unidos em dezembro por montarem pequenos drones nas instalações que as tropas russas usam na invasão da Ucrânia pelo presidente Vladimir Putin.

Membros das forças especiais chechenas e unidades militares de defesa e segurança da Rússia em formação durante uma cerimônia dedicada à visita do analista militar americano, Scott Ritter, em Grozny, na Rússia - Chingis Kondarov - 5.jan.23/Reuters

Seus esforços tornaram a padaria um exemplo da campanha do Kremlin para envolver a indústria civil na produção para as linhas de frente, à medida que a guerra cada vez mais domina a economia da Rússia.

Em uma reportagem da televisão estatal sobre a padaria, um chefe da fábrica mostrou meia dúzia de drones Bekas ao lado de uma variedade de pães frescos. "Eles até cheiram a pão fresco!" disse o jornalista russo Alexander Rogatkin segurando e cheirando um dos veículos aéreos não tripulados (UAVs).

A fábrica de Tambov começou a montar os drones em fevereiro de 2023 usando uma impressora 3D que produz estruturas de carbono, bem como suportes de antena e câmera, segundo entrevistas com os gerentes da padaria na mídia estatal russa.

A maioria dos componentes para o Bekas é comprada online, permitindo que os padeiros mantenham os custos entre 25 mil rublos (R$ 3.600) e 50 mil rublos (R$7.200) por drone. Atualmente, Tambov produz cerca de 250 drones por mês, além de mochilas de camuflagem, de acordo com a padaria.

Putin apresentou o aumento nos gastos com defesa como uma conquista para a indústria da Rússia, a qual ajudou o país a enfrentar as sanções ocidentais durante a guerra.

"As fábricas de Moscou, São Petersburgo, Urais, Sibéria e do extremo oriente –dezenas de regiões do nosso país– estão trabalhando em plena capacidade em múltiplos turnos", disse Putin em um evento de novembro celebrando o Rostec, principal conglomerado de defesa da Rússia. "Nas condições atuais, isso dá um impulso absolutamente único para desenvolver esferas de produção de alta tecnologia, não apenas na defesa, mas também em indústrias civis relacionadas."

A produção industrial relacionada à guerra aumentou 35% em comparação com o período que antecedeu a invasão na Ucrânia em 2022, enquanto a produção civil permaneceu estável, de acordo com pesquisa publicada pelo Instituto de Economias Emergentes do Banco da Finlândia. Em algumas indústrias, como equipamentos elétricos e fabricação automotiva, o impulso na produção relacionada à guerra compensou a queda na produção de bens de consumo.

Incêndio em área residencial após ataque russo a Kiev com mísseis e drones na terça (2) - Ievhen Kotenko - 2.jan.2024/Reuters

Mais de 500 empresas de indústria leve mudaram o foco para a fabricação de equipamentos militares, disse o Ministério do Comércio da Rússia em fevereiro de 2023. A pasta também acrescentou que esperava que elas produzissem quatro vezes mais para o Exército naquele ano do que em 2022.

Em Naberejnie Tchelny, uma cidade no centro-oeste da Rússia, às margens do rio Kama, uma oficina de tacos de hóquei no gelo passou a fabricar coletes à prova de balas. Uma empresa de tendas de luxo em Tcheliabinsk, uma cidade industrial nos Montes Urais, agora está produzindo sacos de dormir e tendas para o campo de batalha. Em Voronej, coração agrícola do sul da Rússia, uma fábrica de equipamentos agrícolas está produzindo desde equipamentos de retirada de minas terrestres até defesas antidrones.

Os drones de visão em primeira pessoa (FPV) se tornaram cada vez mais importantes para ambos os lados na guerra, levando a mais de 100 esforços voluntários focados em UAVs surgindo em toda a Rússia.

Alguns dos novos fabricantes de drones disseram que receberam solicitações das autoridades russas para contribuir com o conflito. Os proprietários da padaria de Tambov têm laços estreitos com o governo local, enquanto o padeiro responsável pelo esforço é tenente-coronel da reserva do Exército russo.

"O governo russo sinalizou sua intenção de subsidiar a produção de drones nos próximos anos. Impressoras 3D fabricadas na China aparentemente são vendidas na Rússia pelo equivalente em rublos a poucos dólares", diz Allen Maggard, analista da indústria de defesa russa no think tank americano C4ADS. "A combinação do baixo custo de aquisição de impressoras 3D e a garantia de subsídios estatais pode tornar a transição para a produção de drones uma perspectiva irresistível para as empresas."

No entanto, alguns são entusiastas amadores de drones aparentemente motivados por um senso de dever patriótico, que compartilham projetos e especificações em grupos no aplicativo de mídia social Telegram e fazem crowdfunding para arrecadar dinheiro para os drones FPV.

Destruição após ataque com mísseis russos ocorrido no centro de Kiev - Anatolii Stepanov - 3.jan.24/AFP

"O que se está testemunhando é uma janela para o esforço voluntário em larga escala em toda a sociedade russa", diz Samuel Bendett, especialista em armamento autônomo no americano Centro de Análises Navais.

O tamanho pequeno dos drones Bekas significa que seu potencial de combate é limitado, pois eles só podem carregar uma carga de 3,5 kg por até 5 km. Isso os torna mais adequados para operações contra pessoas do que os drones maiores Lancet, que são usados para atacar armaduras e fortificações ucranianas, ou os Shaheds fabricados no Irã, usados para ataques a Kiev.

Mas a facilidade de produção em escala dos Bekas –a fábrica afirma ter gerado oito imitações– aumenta significativamente o arsenal de drones kamikaze da Rússia, diz Bendett. "Tudo isso obviamente se soma."

Mesmo armas simples e de baixo custo, como os drones Bekas, dependem tanto de componentes fabricados no exterior quanto grande parte da produção militar de alta tecnologia da Rússia, afirma Pavel Luzin, pesquisador sênior da Fundação Jamestown, em Washington. "A única coisa russa ali é o adesivo Bekas."

O design e as especificações simples dos drones dificultam o rastreamento de sua cadeia de suprimentos: os registros aduaneiros russos para a padaria de Tambov e uma empresa afiliada que produz os drones não apresentam resultados. As impressoras 3D chinesas são particularmente difíceis de rastrear porque seus componentes geralmente são enviados separadamente, diz Maggard.

Desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, há quase dois anos, 22.531 remessas de mercadorias foram enviadas para a Rússia por três empresas chinesas de impressoras 3D. Essas empresas estão presentes em comunidades russas de drones FPV no Telegram, de acordo com dados comerciais compilados pela C4ADS, incluindo 659 remessas com a palavra-chave 3D, acrescenta Maggard.

Embora a designação de sanções dos EUA provavelmente limite o número de contrapartes estrangeiras dispostas a fornecer componentes para a padaria de Tambov, o baixo custo e a pequena escala da operação significam que a empresa parece confiante de que as restrições não terão efeito.

Após a decisão, Valeri Liachtchenko, o principal construtor de drones da padaria, foi mostrado na televisão estatal enchendo uma caixa com anéis de pão e biscoitos antes de enviá-la para a Casa Branca como um "agradecimento" ao presidente dos EUA, Joe Biden.

Iuri Tchitcherin, gerente da padaria, disse à emissora que entrar na lista de sanções dos EUA foi uma grande conquista: "Estamos orgulhosos, estamos felizes. Quando mais alguém falaria sobre nossa fábrica em um nível internacional como esse?"