Primeira-ministra da França renuncia após ano político marcado por crises

Madri

A primeira-ministra da França, Élisabeth Borne, renunciou ao cargo nesta segunda-feira (8) após um ano político marcado por crises. A informação foi confirmada pelo gabinete do presidente francês.

"Senhora primeira-ministra, querida Élisabeth Borne, seu trabalho a serviço da nossa nação tem sido exemplar todos os dias. Você implementou nosso projeto com a coragem, o compromisso e a determinação de mulheres do Estado. De todo o coração, obrigado", escreveu o presidente da França, Emmanuel Macron, nas redes sociais.

A primeira-ministra Élisabeth Borne na Assembleia Nacional da França, em Paris - Sarah Meyssonnier - 22.nov.23/Reuters

A renúncia ocorre num momento em que Macron busca dar um novo impulso ao seu segundo mandato antes das eleições para o Parlamento europeu e das Olimpíadas de Paris neste ano.

O presidente indicou no mês passado que faria uma remodelação do governo depois de um ano marcado por crises políticas impulsionadas por reformas contestadas do sistema de pensões e das leis de migração.

Borne esteve na linha de frente na turbulenta condução da reforma da Previdência na França e chegou a ser ameaçada de deposição. Conhecida como a "Dama de Ferro" da França, ela havia sido nomeada em maio de 2022 e foi a segunda mulher primeira-ministra na história do país.

Sem ter maioria absoluta no Congresso, ela utilizou pelo menos vinte vezes o artigo 49.3 da Constituição —que permite que uma lei seja aprovada sem votação— para conseguir a adoção de textos orçamentais. Com isso, ganhou um segundo apelido, o de "Madame 49,3".

Na sua carta de demissão, publicada pela Agência France-Presse, Borne considerou que é "mais necessário do que nunca continuar as reformas". "Embora deva apresentar a demissão do meu governo, queria dizer o quanto tenho sido apaixonado por essa missão, guiado pela preocupação constante, que partilhamos, de alcançar resultados rápidos e tangíveis para os nossos cidadãos".

O gabinete de Macron não anunciou o sucessor de Borne. O ministro da Educação, Gabriel Attal, está entre os mais cotados para substituí-la, segundo a imprensa francesa.