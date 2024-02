91 deputados pedem impeachment de Lula por fala sobre Holocausto

São Paulo | UOL

Um pedido de impeachment contra o presidente Lula (PT) por comparar as mortes na Faixa de Gaza ao Holocausto tem apoio de 91 deputados. Desses, 20 são de partidos da base do governo.

Para os deputados, a declaração polêmica foi crime de responsabilidade. A fala foi, segundo eles, "ato de hostilidade contra nação estrangeira, expondo a República ao perigo da guerra, ou comprometendo-lhe a neutralidade". Veja abaixo a lista de deputados que assinam o pedido.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva em sessão da União Africana, em Adis Abeba - 17.fev.24/Reuters

Entre os apoiadores, 20 são de partidos base do governo: 2 do PSD, 3 do Republicanos, 5 do PP e 10 do União Brasil, segundo lista enviada pela deputada Carla Zambelli (PL-SP).

O presidente comparou as mortes causadas por Israel na Faixa de Gaza com o Holocausto. "O que está acontecendo na Faixa de Gaza, com o povo palestino, não existiu em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler decidiu matar os judeus", disse ele em entrevista coletiva na Etiópia.

Governo de Israel repudiou a fala e declarou o presidente brasileiro "persona non grata" até que ele retire o que disse. Auxiliares do Planalto e diplomatas, no entanto, avaliam que Lula não vai se desculpar e que a resposta a Israel será diplomática.

O ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) se reuniu nesta segunda-feira (19) com o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, no Rio de Janeiro. O encontro foi convocado pelo próprio chanceler.

Trata-se de um ato diplomático que demonstra insatisfação do governo com Israel. Além disso, o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, embarca para o Brasil nesta terça (20). Ele foi chamado para consultas também pelo chanceler, conforme antecipou a coluna Mônica Bergamo.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Segundo relatos de interlocutores, a conversa foi breve e direta. O ministro demonstrou a surpresa e o desconforto do Brasil pelo tratamento dado pelo governo de Binyamin Netanyahu a Meyer em Israel.

O brasileiro, por sua vez, também foi chamado pela chancelaria israelense, o que é considerado um alerta diplomático, mas comum. O encontro, contudo, ocorreu no Museu do Holocausto e o chanceler israelense, Israel Katz, chamou Lula de "persona non grata", em hebraico, durante coletiva de imprensa ao lado de Meyer. O gesto foi descrito por diplomatas como um "show" e uma forma de humilhá-lo.

Quais deputados assinaram o pedido de impeachment