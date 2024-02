Ataque a tiros no metrô de NY mata 1, fere 5 e amplia temor sobre segurança

Nova York | Reuters

Seis pessoas foram baleadas em uma estação de metrô no Bronx, informou a polícia da cidade de Nova York na noite desta segunda-feira (12). A ação resultou em uma pessoa morta.

Policiais na estação de metrô do Bronx onde ocorreu o ataque, em Nova York - Charly Triballeau/AFP

Segundo uma porta-voz do Departamento de Polícia, nenhuma prisão foi feita e ainda não está claro em que condição estavam as cinco pessoas feridas. A mídia local, citando fontes policiais não identificadas, relatou que os cinco sofreram ferimentos que não os colocavam em risco, mas não há detalhes adicionais.

Os dados mais recentes mostram que o crime continua sendo raro no sistema de metrô de Nova York: cerca de 3,8 milhões de viagens são feitas no sistema em um dia útil médio, e a Autoridade de Transporte Metropolitano relatou 570 agressões graves em todo o ano de 2023.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Tiroteios são especialmente incomuns: em 2022, quando um homem com uma arma de fogo feriu dez pessoas em um trem que passava por Brooklyn, aquele foi considerado o primeiro ataque de tiroteio em massa no sistema de metrô desde 1984.

Algumas semanas depois, em maio de 2022, um homem matou a tiros Daniel Enriquez, 48, em um trem em um ataque que a polícia disse ter sido sem motivo aparente.

Os temores sobre o quão perigoso o metrô realmente é entre os passageiros aumentaram no início da pandemia, quando a taxa de criminalidade cresceu no início de 2020, mas voltou aos níveis normais em 2021. As percepções dos passageiros sobre os perigos permanecem altas, mesmo com a queda nas taxas de criminalidade.

O prefeito Eric Adams, um democrata e ex-capitão da polícia da cidade, buscou tranquilizar os passageiros preocupados aumentando o número de policiais nas estações de metrô.