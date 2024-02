Drones russos matam 7 pessoas, incluindo 3 crianças, na Ucrânia

Kiev | Reuters

A Rússia lançou um ataque com drones na cidade de Kharkiv, na Ucrânia, matando sete pessoas, incluindo três crianças. O ataque provocou incêndios e danificou infraestrutura e casas residenciais, disseram autoridades regionais neste sábado (10).

Oleh Synehubov, governador da região de Kharkiv, disse que as forças russas atacaram a cidade na noite de sexta-feira (9), atingindo infraestrutura civil, causando vários incêndios de grandes proporções e danificando pelo menos 15 casas residenciais no leste de Kharkiv.

Bombeiros trabalham no local de ataque de drones russos em Kharkiv, na Ucrânia - Vitalii Hnidyi/Reuters

"Como resultado dos ataques, sete pessoas morreram, entre elas três crianças: uma de sete anos, outra de quatro anos e um bebê de cerca de seis meses", disse ele no aplicativo de mensagens Telegram. Outras três pessoas ficaram feridas.

A Força Aérea Ucraniana informou que as defesas aéreas e os grupos móveis de caçadores de drones derrubaram 23 dos 31 drones lançados pela Rússia, que estavam mirando a região de Kharkiv, no nordeste do país, e também a região de Odesa, no sul.

Bombeiros e socorristas trabalharam durante toda a noite para lidar com as consequências do ataque, extinguir incêndios e limpar os destroços, disseram autoridades.

Synehubov também disse que os drones russos atingiram um restaurante na pequena cidade de Velykyi Berluk, a cerca de 100 quilômetros de Kharkiv. Ele relatou que não houve vítimas lá.

A Rússia não respondeu a um pedido de informações sobre o ataque, mas disse que não alveja deliberadamente locais civis.

Kharkiv tem sido alvo regular de ataques desde o início da invasão russa da Ucrânia em fevereiro de 2022 e um alvo frequente de ataques nas últimas semanas.

No porto do Mar Negro de Odesa, o governador regional disse que um ataque de drone feriu uma pessoa.