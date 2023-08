Ucrânia perde esperança de receber caças F-16 em 2023

São Paulo

Em mais um dia de notícias negativas para o esforço de guerra da Ucrânia contra a invasão russa iniciada em fevereiro de 2022, a Força Aérea do país admitiu ter perdido as esperanças de receber ainda neste ano algum caça americano F-16 para reforçar suas defesas.

"Já está claro que nós não seremos capazes de defender a Ucrânia com caças F-16 nos próximos outono e inverno [do Hemisfério Norte]", afirmou o porta-voz da Força, Iurii Ihnat, em um programa de TV local na noite de quarta (16).

Caça americano F-16 da Holanda, um dos países que poderia fornecer o modelo a Kiev - Piroschka van de Wouw - 4.jul.2023/Reuters

Ele disse que "nós tínhamos grandes esperanças nesse avião, que ele iria virar parte da nossa defesa aérea, capaz de nos proteger do terrorismo de mísseis e drones da Rússia".

A frustração vem em linha com as crescentes queixas de Kiev contra a velocidade no fornecimento de material militar ocidental contra os russos, o que já foi usado pelo presidente Volodimir Zelenski como justificativa para o fato de sua contraofensiva lançada em junho não ter tido nenhum avanço importante.

Os F-16, caça mais produzido no mundo e disponível em grandes números em estoques americanos e em países europeus, havia sido prometido na prática a Kiev nos meses que antecederam a cúpula da Otan [aliança militar liderada pelos EUA] em julho.

No encontro, foi oficializada a chamada coalizão dos caças, que iria buscar os aviões nos estoques da Otan. Já o presidente americano, Joe Biden, mudou sua posição de resistência e permitiu que os EUA e aliados treinassem pilotos ucranianos para voar o modelo.

Tudo muito bonito na TV, mas na prática nenhuma data foi acertada. A fala do porta-voz visa, assim, colocar pressão sobre a Otan para ao menos fazer um cronograma. Treinar pilotos acostumados com uma frota de caças e aviões de ataque soviéticos requer meses.

Algumas alternativas surgiram no caminho, como a Suécia entregar alguns caças Gripen de gerações anteirores à que foi vendida para o Brasil e a Austrália retirar modelos americanos F-18 aposentados de galpões. Mas nada andou de fato.

Sem apoio aéreo, as principais cidades ucranianas dependem da ainda bastante eficaz defesa aérea dos tempos em que integrava a União Soviética e de novos sistemas ocidentais que recebeu, como o Patriot americano e o Iris-T alemão.

Mas nada supre a ausência de caças em quantidade para apoio a forças em solo, e a contraofensiva ucraniana está penando entre outros motivos porque encontra helicópteros de ataque russos altamente eficazes quando conseguem penetrar as linhas defensivas minadas espalhadas por Moscou no leste e sul do país.

Kiev já disse querer ao menos 40 novos caças para ter alguma efetividade no campo. O país tinha 124 aviões de combate antes da guerra e, segundo o site monitoramento Oryx, perdeu de forma confirmada por imagens georreferenciadas ao menos 68. Neste ano, a Polônia e a Eslováquia forneceram um número inespecífico de MiG-29 soviéticos, modelo já usado pela Ucrânia.

A reticência ocidental tem a ver com o medo de escalada do conflito, já que armas mais ofensivas podem ser usadas contra o território russo. Além do temor de um embate nuclear, há o fato de que armar a Ucrânia é um meio relativamente barato de enfraquecer um rival do Ocidente, além de fazer a festa da indústria bélica.

De toda forma, essas linhas vermelhas, estabelecidas pelos EUA, foram testadas sucessivamente na guerra: primeiro foram fornecidas armas mais leves, depois vieram artilharia de precisão, mísseis, baterias antiaéreas, blindados leves e, no começo deste ano, os tanques pesados. Caças seriam a próxima etapa.

O mal-estar se soma, além da dificuldade da contraofensiva, ao avanço dos russos na região nordeste do país e a problemas políticos, como a demissão de recrutadores militares por corrupção na semana passada e os rumores de queda da cúpula da Defesa do país.

Há também a tensa situação no mar Negro, onde a saída de Vladimir Putin do acordo de escoamento de grãos ucranianos coloca em xeque as receitas de Kiev. Os russos passaram a atacar portos e os ucranianos, a ameaçar embarcações rivais com drones aquáticos. O primeiro navio a usar um corredor marítimo para deixar a Ucrânia chegou a águas romenas e deverá aportar na Turquia nesta sexta (18), e não mais nesta quinta (17).

Mais más notícias vieram da própria Otan. Nesta quinta (17), o secretário-geral da entidade, o norueguês Jens Stoltenberg, afirmou que os ucranianos estão fazendo avanços na contraofensiva, "mas ainda há muitas incertezas" sobre o futuro da operação.

Ele falava em uma conferência em Arendal (Noruega), onde na terça (15) seu chefe de gabinete, Stian Jenssen, afirmou que a Ucrânia talvez tenha de ceder território à Rússia se quiser um dia ser admitida na Otan. No dia seguinte, pediu desculpas, mas não se retratou do cenário.

A fala causou comoção em Kiev, e Stoltenberg se enrolou ao comentá-la. "São só os ucranianos que podem decidir quais as condições para negociações", afirmou, repetindo o que sempre fala. "A mensagem [de Jenssen], que é a principal mensagem, e é a mensagem principal da Otan, e que a política da aliança não muda, nós apoiamos a Ucrânia", desconversou.

As dissonâncias entre Otan e a Ucrânia já haviam ficado claras na cúpula, quando Zelenski irritou os aliados com pedidos de um convite inequívoco de adesão ao clube militar, o que Stoltenberg disse que "teria sido ideal", mas que dependeria de "condições a serem cumpridas" —não estar em guerra para evitar arrastar todos ao conflito, por exemplo. Autoridades ocidentais chamaram o ucraniano de "ingrato".