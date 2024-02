Governo empresta avião da FAB para chanceler de Putin se encontrar com Lula

Brasília

O governo Lula (PT) precisou emprestar um avião da FAB (Força Aérea Brasileira) para que o chanceler da Rússia, Serguei Lavrov, viajasse do Rio de Janeiro a Brasília para se reunir com o presidente.

Lavrov estava no Rio para a reunião de ministros de Relações Exteriores do G20, o grupo das maiores economias do mundo. Antes ele esteve em Cuba e na Venezuela. A previsão era que ele se deslocasse para Brasília no avião oficial do governo russo, mas, segundo interlocutores, a empresa responsável por abastecimento na capital federal não poderia fornecer combustível devido a sanções impostas pelos Estados Unidos em resposta à Guerra da Ucrânia.

O caso foi revelado pelo jornal Valor Econômico e confirmado pela Folha.

O presidente Lula (PT) e o chanceler da Rússia, Serguei Lavrov, durante encontro no Palácio da Alvorada, em Brasília

Diante do impasse, a solução encontrada pelo Brasil para driblar as sanções foi disponibilizar um avião da FAB para o trajeto a Brasília. Do Rio, segundo esses interlocutores, o avião oficial de Lavrov tem autonomia para chegar a seu próximo destino internacional, o Marrocos.

Lavrov comentou as dificuldades de abastecimento da sua aeronave em declarações a jornalistas russos que o acompanhavam no Rio.

"Acontece que aqui no Brasil praticamente não existem empresas que abastecem aeronaves que não sejam de propriedade de corporações ocidentais. Mas quero destacar a atuação dos anfitriões brasileiros, que fizeram de tudo para resolver essa questão", disse o chanceler de Vladimir Putin, segundo a agência russa de notícias Sputnik.

A reunião entre Lula e Lavrov ocorreu na noite desta quinta-feira (22), no Palácio da Alvorada. Depois do encontro, o Planalto divulgou nota em que diz que o presidente e o chanceler discutiram temas da agenda bilateral, questões globais e os debates ocorridos no G20. Ainda segundo o comunicado, o brasileiro confirmou ao russo que irá à Rússia para a próxima cúpula do Brics.

"O chanceler Lavrov expôs as posições da Rússia em relação ao conflito na Ucrânia. O presidente Lula reiterou a posição de que o Brasil continua disposto a colaborar com os esforços em favor da paz", afirmou o Planalto, na mesma nota.

Essa é a segunda vez que Lavrov é recebido por Lula para uma audiência no Palácio da Alvorada, desde o início do terceiro mandato do petista. Em abril do ano passado, o diplomata russo realizou uma viagem oficial ao Brasil, onde também se reuniu com o chanceler Mauro Vieira.

A primeira visita aconteceu em um momento de grandes críticas ao governo brasileiro devido às posições de Lula a respeito da guerra entre Rússia e Ucrânia. O brasileiro disse, por exemplo, que o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, era tão responsável quanto Putin pela guerra.

Lula também disse que a Rússia não pode ficar com o terreno da Ucrânia ocupado durante a invasão no país europeu, mas que Zelenski "não pode também ter tudo o que ele pensa que vai querer". Em outro momento, Lula cobrou que os EUA parassem de "incentivar a guerra", em referência ao fornecimento de armas a Kiev, e começassem "a falar em paz".