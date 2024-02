Indonésia encerra votações para presidente; ex-general é o favorito dos eleitores

Indonesia | AFP

Nesta quarta-feira (14) os indonésios votaram em uma eleição na qual o ex-general e ministro da Defesa Prabowo Subianto é o favorito para a presidência, apesar das preocupações com seu histórico em direitos humanos.



As últimas pesquisas indicavam que Subianto, alto oficial militar no final da ditadura de Suharto há 25 anos, obteria votos suficientes para evitar um segundo turno nas eleições presidenciais.

"A esperança é vencer", disse Subianto aos jornalistas antes de votar em Bogor.

Em sua quinta eleição desde o fim da ditadura em 1998, quase 205 milhões de pessoas foram convocadas a votar para escolher seu novo presidente, deputados e representantes locais.

Três candidatos aspiram a presidir este enorme arquipélago asiático, o quarto país mais populoso do mundo, com quase 280 milhões de habitantes: Subianto, o ex-governador de Jacarta Anies Baswedan e o ex-governador de Java Central Ganjar Pranowo.

Um oficial eleitoral verifica uma cédula em um posto de votação após o encerramento da votação nas eleições presidenciais e legislativas da Indonésia em Semarang, Java Central, em 14 de fevereiro de 2024. - Uni Kriswanto/AFP

Aos 72 anos, o ex-general é o favorito claro após uma campanha de retórica populista na qual se comprometeu a seguir as políticas do presidente atual Joko Widodo, que não pode se candidatar à reeleição.

O presidente atual desfruta de alta popularidade após dois mandatos de crescimento econômico constante, exceto por um breve período durante a pandemia, e relativa estabilidade política nesta jovem democracia.

Sob sua liderança, a Indonésia iniciou um programa de desenvolvimento e construção de infraestrutura e de nacionalização de recursos para se tornar o maior produtor mundial de níquel e um ator-chave na cadeia de suprimentos de veículos elétricos.

Sequestro de ativistas

As escolas eleitorais abriram às 07h locais na ilha mais oriental da Papua e fecharam às 13h (03h no horário de Brasília) no outro extremo do país, na selvática Sumatra.

Uma forte tempestade inundou partes da capital do arquipélago, Jacarta, e provocou a transferência de alguns locais de votação.

Os resultados oficiais não serão divulgados até março, mas nesta quarta-feira à noite será divulgada uma contagem rápida que deve dar uma indicação confiável do vencedor.

Subianto precisa de pelo menos 50% dos votos em nível nacional e um mínimo de 20% dos votos em mais da metade das províncias do país para garantir a presidência no primeiro turno.

Os apoiadores do candidato presidencial Prabowo Subianto reagem enquanto observam os números não oficiais, que são exibidos em uma tela grande em um evento para acompanhar os resultados das eleições gerais em Jacarta, Indonésia, em 14 de fevereiro de 2024. - REUTERS/Kim Kyung-Hoon

"Ele tem experiência militar, então acredito que será um líder decidido", disse Afhary Firnanda, um funcionário de 28 anos que votou em Jacarta.

"Quero ter um líder que mantenha a democracia", disse Debbie Sianturi, uma consultora de 57 anos.

Grupos de defesa dos direitos humanos estão preocupados com um retrocesso nas liberdades se o ex-general vencer, acusado de ordenar o sequestro de ativistas nos últimos anos do ditador Suharto.

Subianto foi expulso do exército em 1998 por esses sequestros, que ele sempre negou e pelos quais nunca foi formalmente acusado.

"Sempre estivemos preocupados com seu compromisso com a democracia", disse Yoes Kenawas, pesquisador da Universidade Católica Atma Jaya de Jacarta. "Se ele vencer as eleições, essas questões persistirão", acrescentou.