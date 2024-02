Mauro Vieira convoca embaixador de Israel em meio a crise diplomática

Brasília

O ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) convocou nesta segunda-feira (19) o embaixador de Israel no Brasil, Daniel Zonshine, para reunião no Rio de Janeiro, ainda hoje.

Trata-se de um ato diplomático que demonstra insatisfação do governo com Israel. Além disso, o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, embarca para o Brasil nesta terça. Ele foi chamado para consultas pelo chanceler, conforme antecipou a coluna Mônica Bergamo.

"Diante da gravidade das declarações desta manhã do governo de Israel, o ministro Mauro Vieira, que está no Rio de Janeiro para a reunião do G20, convocou o embaixador israelense Daniel Zonshine para que compareça hoje ao Palácio Itamaraty, no Rio. E chamou para consultas o embaixador brasileiro em Tel Aviv, Frederico Meyer, que embarca para o Brasil amanhã", disse o Itamaraty, em nota.

O ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, em reunião no Palácio do Itamaraty. - Lucio Tavora-25.01.2024/Xinhua

A manifestação ocorre em resposta à escalada da crise diplomática com Israel, após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comparar a ofensiva militar de Israel em Gaza ao Holocausto.

O episódio foi tema de discussão no em reunião no Palácio da Alvorada nesta manhã, com os ministros Paulo Pimenta (Secom), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais) e o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim.

A definição de Lula é de que não haveria qualquer forma de retratação pela sua fala, e que a resposta do governo será diplomática, vocalizada por Vieira. A avaliação é que foi uma tentativa de escalar a crise, como forma de reação às críticas não só do governo brasileiro, mas da comunidade internacional à ofensiva contra palestinos.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Em resposta, o Ministério das Relações Exteriores do governo de Binyamin Netanyahu declarou o líder brasileiro "persona non grata".

Além disso, o chanceler israelense, Israel Katz, fez uma reprimenda ao embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Meyer, no Memorial do Holocausto (Yad Vashem). O gesto foi classificado por um diplomata como "show". Normalmente, advertências a embaixadores são feitas nas sedes das chancelarias.

O governo deve convocar o embaixador israelense Daniel Zonshine para prestar esclarecimentos e, como mostrou a coluna da Mônica Bergamo, chamou de volta o embaixador do Brasil em Tel Aviv, Frederico Meyer, para consultas.

"A meu ver, não há de que desculpar. O que está ocorrendo é uma barbaridade", disse Amorim à Folha.

"O chanceler [Mauro Vieira] anunciará as providências que decidir tomar. (...) Sempre tivemos grande estima pelo povo judeu, que nos deu Einstein, Freud e tantos outros, além de extraordinária contribuição à cultura brasileira", completou, reforçando o que a primeira-dama, Janja, disse mais cedo, que Lula se referia ao governo, não ao povo judeu.