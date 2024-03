Papa participa da Vigília Pascal depois de cancelar presença na Via-Crúcis

Cidade do Vaticano | AFP

O papa Francisco participou, neste sábado (30), da Vigília Pascal, uma celebração na basílica de São Pedro, no Vaticano, que dura cerca de duas horas. o comparecimento do pontífice amenizou preocupações com sua saúde depois de sua presença ser cancelada de última hora na Via-Crúcis na Sexta-Feira Santa.

O Papa Francisco durante a Vigília Pascal, parte das celebrações da Semana Santa, na Basílica de São Pedro

O líder da igreja, que tem 87 anos, chegou à basílica pouco antes das 19h30 locais (15h30 de Brasília) em cadeira de rodas para celebrar uma liturgia que dura ao menos duas horas, na presença de milhares de peregrinos de todo o mundo, antes da missa pascal, na manhã de domingo, e da bênção "Urbi et Orbi" (para a cidade e o mundo).

Após a cerimônia da luz em uma basílica às escuras, que para católicos é símbolo da passagem de Cristo da morte para a vida, Francisco leu todos os textos preparados, incluindo uma homilia de mais de uma página, e sorriu e acenou para a congregação ao sair também em cadeira de rodas. Sua voz, porém, às vezes soava rouca e sem fôlego.

Na sexta-feira à noite o papa cancelou de última hora sua participação na Via-Crúcis, cerimônia celebrada no Coliseu diante de 25 mil pessoas, em um contexto de crescente preocupação com sua saúde debilitada.

A tradicional Via-Crúcis da Sexta-Feira Santa no Coliseu é uma das cerimônias mais importantes do calendário da Igreja Católica. O evento reúne milhares de fiéis de vários países, muitos carregando velas, que se unem em silêncio para assistir ao evento.

"Para preservar sua saúde, na preparação para a vigília de amanhã e a missa do Domingo de Páscoa, o papa Francisco acompanhará a Via-Crúcis da residência de Santa Marta", disse o Vaticano.

Após o anúncio, logo antes do início da cerimônia, os organizadores retiraram a cadeira do papa localizada em uma colina em frente ao monumento romano.

O pontífice argentino também havia cancelado sua participação na Via-Crúcis de 2023, mas, no ano passado, a decisão aconteceu depois de uma hospitalização de três dias para tratar uma bronquite.

A Semana Santa é uma celebração intensa com uma série de atividades que terminam com o Domingo de Páscoa. O cancelamento de sexta-feira reacendeu preocupações sobre a saúde do líder da Igreja Católica e seus 1,3 bilhão de fiéis.

Francisco passou por cirurgia no abdômen em junho passado e, em dezembro, teve de cancelar sua viagem a Dubai para a COP28, a conferência do clima da ONU, devido a problemas respiratórios. Quando jovem, ainda em Buenos Aires, Francisco teve parte de um pulmão removido.