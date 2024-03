Como uma menina sobreviveu a acidente que matou 45 na África do Sul

Joanesburgo (África do Sul) | The New York Times

Uma menina de 8 anos foi a única sobrevivente depois que um ônibus com 46 pessoas a caminho de uma peregrinação de fim de semana da Páscoa na África do Sul na quinta-feira (28) despencou 50 metros de uma ponte para um barranco e pegou fogo, de acordo com um departamento local de transporte.

O ônibus estava viajando de Botsuana para Moria, um local de peregrinação religiosa no nordeste da África do Sul, quando saiu da pista de uma ponte que serpenteava pelo desfiladeiro da montanha Mmamatlakala depois que o motorista "perdeu o controle", disse o departamento em um comunicado.

Quarenta e cinco pessoas, incluindo o motorista, morreram.

Socorristas trabalham no local onde o ônibus caiu, na província de Limpopo, África do Sul - Shiraaz Mohamed/Xinhua

A menina recebeu atendimento médico em um hospital próximo, disse o departamento de transporte da província de Limpopo, na África do Sul, em um comunicado. A criança estava em estado grave, de acordo com outro comunicado do governo.

"As operações de resgate continuaram até tarde da noite de quinta-feira, pois alguns corpos ficaram queimados a ponto de estarem irreconhecíveis, outros presos nos destroços e outros espalhados no local", disse o departamento de transporte.

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, ligou para o presidente de Botsuana, Mokgweetsi Masisi, para estender suas condolências, disse o escritório do líder sul-africano em um comunicado divulgado na noite de quinta-feira.

O acidente ocorreu em uma área pitoresca e montanhosa de estradas sinuosas e vistas panorâmicas a cerca de 3,5 horas ao norte de Joanesburgo. A estrada em uma passarela alta dobrava bruscamente sobre uma ravina ladeada por encostas rochosas e arborizadas em ambos os lados.

A área atrai muito tráfego no fim de semana da Páscoa para uma peregrinação a Moria, a sede da Igreja Cristã de Sião, uma das maiores do país. Ramaphosa visitou a peregrinação do ano passado, a primeira desde a pandemia de Covid. Autoridades sul-africanas haviam dito que estavam se preparando para uma afluência de visitantes para a peregrinação deste ano.

As nacionalidades das vítimas ainda não foram identificadas.

A tragédia ocorreu enquanto os sul-africanos se preparavam para um fim de semana de quatro dias, com feriados na sexta-feira e na segunda-feira.

Em torno de feriados importantes, as autoridades sul-africanas frequentemente tomam medidas extras como bloqueios policiais e campanhas de conscientização para ajudar a prevenir acidentes de trânsito. Na quarta-feira, a ministra dos transportes da África do Sul, Sindisiwe Chikunga, iniciou uma campanha de segurança rodoviária da Páscoa, lembrando que os acidentes de trânsito frequentemente aumentavam durante o feriado.

"A Páscoa é um momento de celebração, mas também é um momento em que as estradas podem ser mais perigosas devido ao aumento do tráfego e às festividades do feriado", alertou o ministério.

Historicamente, a África tem uma das maiores taxas de fatalidades no trânsito do mundo, de acordo com dados do Banco Mundial e da OMS (Organização Mundial da Saúde).

A África do Sul teve mais de 12,4 mil mortes no trânsito em 2022, o ano mais recente para o qual há estatísticas disponíveis. A Associação Automobilística da África do Sul chamou as mortes no trânsito de uma "crise nacional" em um comunicado divulgado no ano passado. A associação argumentou que o governo precisava investir mais em segurança rodoviária e fazer cumprir melhor as leis de trânsito.

"A menos que essas duas questões sejam tratadas, a situação abismal de segurança rodoviária de nosso país nunca melhorará", disse.