Premiê da Espanha encontra Tarcísio e visita obra do metrô em São Paulo

São Paulo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), recebeu nesta quinta-feira (7) o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que visita o Brasil com uma agenda econômica. Eles foram a uma obra da linha 6-laranja do metrô, na zona norte da capital paulista, cuja empresa responsável pela construção e operação é a espanhola Acciona.

Tarcísio e Sánchez ficaram cerca de dez minutos no túnel da obra. "Foi uma oportunidade importante de reafirmar os nossos laços com a Espanha. As empresas espanholas mais importantes estão presentes no Brasil, têm sede aqui em São Paulo, e independentemente do ciclo econômico, dos momentos bons e ruins, elas sempre estiveram no Brasil, nunca nos abandonaram", disse o governador após o encontro.

Tarcísio de Freitas (à esq.) conversa com Pedro Sánchez em obra do metrô em São Paulo; à direita, o CEO da empresa Acciona, José Manuel Entrecanales - Miguel Schincarial/AFP

A previsão do governo é que oito estações da linha 6-laranja do metrô estejam em funcionamento no mês de setembro de 2026, conectando a região da Brasilândia (zona norte) à da Pompeia (zona oeste). Depois, em 2027, outras sete estações devem ser inauguradas. O custo estimado das obras é de R$ 18 bilhões.

Mais cedo, Sánchez participou de um encontro com empresários na zona sul de São Paulo. O premiê defendeu uma aliança entre Brasil e Espanha para a viabilização do acordo comercial entre os países do Mercosul e da União Europeia.

Pedro Sánchez chegou na terça-feira (5) a Brasília com uma agenda eminentemente econômica, voltada para investimentos no Brasil. A Espanha é o segundo maior investidor no país, com negócios nos setores bancário, telefônico e de infraestrutura, entre outros. Não por acaso, ele viajou acompanhado de seu ministro da Economia, Carlos Cuerpo, não de seu chanceler, José Manuel Albares.