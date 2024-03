Veja vídeo em que Kate Middleton anuncia diagnóstico de câncer

São Paulo

Depois de dois meses sem ser vista em público —uma ausência que deu origem a diversas teorias da conspiração por parte da imprensa britânica—, a princesa de Gales, Kate Middleton, 42, publicou um vídeo em que explica a razão para o seu aparente desaparecimento nesta sexta-feira (22).

Nela, ela afirma que o motivo pelo qual não participou de compromissos oficiais da família real e outros no período foi um diagnóstico de câncer depois de ela se recuperar de uma cirurgia abdominal.

Veja abaixo o vídeo e leia o pronunciamento completo de Kate.

"Queria aproveitar esta oportunidade para agradecer pessoalmente por todas as maravilhosas mensagens de apoio e pela sua [dos espectadores] compreensão enquanto estava me recuperando da cirurgia.

Estes foram meses extremamente difíceis para toda a nossa família, mas tive uma equipe médica fantástica, que cuidou muito bem de mim e pela qual sou muito grata.

Em janeiro, passei por uma cirurgia abdominal de grande porte em Londres e, na época, não havia indícios de qualquer presença cancerígena. A cirurgia foi bem-sucedida. No entanto, exames no pós-operatório indicaram um câncer. Minha equipe médica me aconselhou, assim, a passar por uma série de sessões de quimioterapia preventiva e agora estou nos estágios iniciais desse tratamento.

A notícia foi, evidentemente, um enorme choque, e [o príncipe] William e eu fizemos tudo o que podíamos para lidar com ela de maneira privada, pelo bem da nossa jovem família.

Como vocês podem imaginar, tudo isso exigiu tempo. Tempo para eu me recuperar da cirurgia e poder iniciar meu tratamento. Tempo, mais importante, para explicar toda a situação para George, Charlotte e Louis [seus filhos] de uma maneira adequada e capaz de tranquilizá-los.

A princesa Kate e o príncipe William com os filhos, George (esq.), Louis (centro) e Charlotte (dir.), na escola deles, perto de Ascot, em Berkshire, no Reino Unido - Jonathan Brady - 7.set.22/Reuters

Como eu disse a eles: estou bem e fico mais forte a cada dia. Estou focando o que ajudará na minha cura; na mente, no corpo e no espírito.

Ter William ao meu lado é uma grande fonte de conforto e de tranquilidade. Assim como o amor, o apoio e a bondade demonstrados por tantos de vocês. Isso significa muito para nós dois.

Esperamos que vocês entendam que, como família, precisamos de tempo, espaço e privacidade durante o período em que completo meu tratamento.

Meu trabalho sempre me trouxe muita alegria e estou ansiosa para voltar quando possível. Agora, porém, preciso me concentrar em me recuperar totalmente.

Neste momento, também estou pensando em todos aqueles cujas vidas foram afetadas pelo câncer. Para todos que estão enfrentando essa doença, seja qual for o seu tipo, por favor, não percam a fé ou a esperança. Vocês não estão sozinhos."