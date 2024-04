Assassinatos de 9 pessoas, incluindo jornalista, mobilizam ativistas na Colômbia

Bogotá | AFP

Nove pessoas, incluindo um jornalista que denunciava supostos casos de corrupção, foram assassinadas no último fim de semana na região de fronteira entre a Colômbia e a Venezuela. Os crimes provocaram indignação e vêm mobilizando ativistas e representantes de organizações sociais que foram às ruas para protestar contra a "violência descontrolada" e a impunidade em território colombiano.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ordenou no domingo (14) a abertura de uma "investigação minuciosa" para encontrar os assassinos. Os crimes ganharam repercussão após a morte do jornalista Jaime Vásquez, 54, que ficou conhecido por denunciar ilegalidades na região de Cúcuta, no norte do país.

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, em visita a Caracas - Leonardo Fernandez Viloria - 18.nov.23/Reuters

Vásquez foi baleado em uma loja, que estava cheia no momento do crime. O assassinato, gravado por uma câmera de monitoramento, chocou pela crueldade. As motivações não estão claras, mas autoridades suspeitam que os criminosos tenham ligação com as pessoas que eram investigadas pelo jornalista.

Segundo Petro, a investigação deve incluir o exame forense das informações do telefone celular de Vásquez, que "aparentemente foi manipulado por funcionários após a morte". Familiares relataram que a conta do jornalista em plataformas de mensagens foi acessada após o crime.

Vásquez "era um homem que se dedicava a pensar, investigar e falar sobre questões das quais muitos não falam", disse o jornalista Jonathan Mojica, amigo pessoal de Vásquez, à Blu Radio nesta segunda (15).

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Em seu perfil no Facebook, o jornalista fazia transmissões ao vivo nas quais denunciava contratos irregulares e abusos de poder na administração local. "Ele estava sob constante ameaça devido à maneira como dizia as coisas", acrescentou Mojica.

A Fundação para a Liberdade de Imprensa (FLIP) da Colômbia condenou o assassinato e também pediu "uma investigação rápida e completa". "O trabalho de Jaime Vásquez ao denunciar irregularidades em contratações públicas e atos de corrupção o tornou amplamente reconhecido pelo público", escreveu na plataforma X a fundação, que registrou o assassinato de 167 jornalistas na Colômbia desde 2006. De acordo com os números da organização, 163 repórteres relataram ameaças em 2023.

O Ministério Público colombiano informou, também na plataforma X, que "o comunicador e líder social foi atacado com uma arma de fogo por um homem que, após cometer o crime, fugiu em uma motocicleta".

Os crimes do fim de semana se somam a outros 17 massacres que ocorreram na Colômbia somente em 2024, denunciou o Instituto de Estudos para o Desenvolvimento e a Paz (Indepaz). Paramilitares, guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional (ELN), estruturas ligadas ao Estado-Maior Central (ex-Farc) e várias gangues criminosas locais atuam no norte do país, de acordo com o centro de pesquisa.

A insegurança tem causado medo de que o país esteja voltando à violência das décadas passadas. Em toda a Colômbia, sob o governo Petro, os sequestros aumentaram mais de 80%, os casos de extorsão aumentaram 27% e a taxa de homicídios mal diminuiu, segundo dados mencionados pelo jornal Financial Times. Em vez de confrontar as forças de segurança, os grupos armados ilegais agora lutam entre si para expandir seu território e controlar rotas lucrativas de contrabando.

Em março, Bogotá mencionou incidentes de violência para suspender o cessar-fogo com o Estado-maior Central (EMC), guerrilha dissidente das Farc, em três províncias do país.