Era dos direitos civis já não motiva jovens negros a ir às urnas nos Estados Unidos

Por anos, Loretta Green votou em sua seção eleitoral no sudoeste de Atlanta usando a mesma camiseta personalizada, estampada com uma foto de seu primeiro cartão de registro de eleitor, de 1960. A frente da camiseta diz: "É por isso que eu voto".

Desde que obteve o direito legal, Green, 88, participou de todas as eleições possíveis. Em novembro não será diferente, ela disse, quando votará no presidente Joe Biden e nos democratas.

Mas conversas com seus parentes mais jovens, que lhe disseram que estão inseguros sobre votar ou considerando ficar em casa, ilustram alguns dos desafios que a campanha de Biden enfrenta para reconstruir sua coalizão vencedora de 2020, especialmente em estados-chave como a Geórgia.

Enquanto Green e muitos eleitores negros mais velhos estão decididos a votar e já têm planos para fazê-lo, eleitores negros mais jovens se sentem muito menos motivados a votar nos democratas ou até mesmo a votar, conforme dados de pesquisas e grupos focais mostram.

"Para mim, votar é quase sagrado. Olhe o que as pessoas passaram. As lutas. As pessoas que se permitiram ser espancadas", disse Green sobre o movimento pelos direitos civis que a inspirou a votar em todas as eleições. "Acho que há alguns jovens negros que provavelmente sentem que nem aconteceu."

Os eleitores negros sempre foram o eleitorado mais leal dos democratas, e uma alta participação desse grupo é crucial para a reeleição de Biden. Qualquer queda no apoio poderia comprometer suas chances de vencer em novembro. E pesquisas têm mostrado uma divisão geracional marcante dentro desse grupo, impulsionada pelo que muitos jovens veem como promessas de campanha não cumpridas e pelo que líderes do partido sugeriram ser uma dificuldade em comunicar aos eleitores os feitos de Biden.

Ainda há tempo para os democratas reduzirem essa lacuna. Mas o crescente descontentamento dos eleitores jovens, especialmente em relação à catástrofe humanitária na Faixa de Gaza, destaca a magnitude da resposta que pode ser necessária para que a campanha do presidente traga os eleitores jovens de volta.

A diferença marcante entre como eleitores negros mais velhos e mais jovens respondem a Biden e aos democratas destaca ainda mais como as mensagens para esses eleitores terão que ser diferentes.

"É uma divisão geracional. Eles não conhecem as pessoas que lutaram e morreram por seus direitos", disse Terrance Woodbury, um pesquisador democrata, cujas pesquisas encontraram uma diferença de quase 30 pontos no apoio aos democratas entre eleitores negros de 18 a 49 anos em relação aos eleitores negros com mais de 50 anos. Este último grupo, ele disse, "conhece essas pessoas. Eles viram essa luta. Alguns deles estavam nessa luta."

Os eleitores negros mais jovens apontam para o aumento do custo de vida, crises no exterior e as idades avançadas dos principais candidatos —Biden, 81 anos, é o presidente mais velho dos EUA, e o ex-presidente Donald Trump tem 77 anos— como razões para seu descontentamento. Eles também dizem que sentem que suas vidas não melhoraram sob a Presidência de Biden e que viram pouco das promessas de campanha dele para reduzir os custos de moradia, aliviar a dívida estudantil e promover a equidade racial.

Essas queixas não são exclusivas dos eleitores negros mais jovens. Em pesquisas, grupos focais e entrevistas, um número recorde de afro-americanos de todas as idades e gêneros expressaram desencanto com os líderes democratas. E a lacuna geracional não é exclusiva de um grupo racial. Embora a maioria dos eleitores jovens apoie os democratas e tenha comparecido em massa durante as eleições presidenciais de 2020 e as eleições de meio de mandato de 2022, muitos também disseram estar profundamente insatisfeitos com o partido e ver menos motivos para voltar a apoiá-los.

"Eu entendo", disse India Juarez, 46, moradora do sudoeste de Atlanta e eleitora democrata. "Você tem duas pessoas que realmente deveriam estar aposentadas, desfrutando de suas vidas douradas."

Ainda assim, para os eleitores negros mais velhos, muitos dos quais veem Trump como uma ameaça a seus direitos fundamentais, impedir que ele e outros republicanos recuperem o poder em novembro supera suas frustrações com os democratas. Por uma maioria esmagadora, os eleitores negros continuam a apoiar os candidatos democratas e alguns incentivam os jovens a fazerem o mesmo.

Tari Turner, 52, uma eleitora democrata negra de Detroit, é uma delas. Ela disse que frequentemente encoraja seu filho, Brice Ballard, 34, a votar nas eleições, mesmo quando ele reluta. "Eu não brinco sobre ele votar. Eu vou buscá-lo para votar."

Em novembro, ela disse que planejava votar e apoiar a reeleição de Biden —um fato que ela reconheceu timidamente. Ballard, no entanto, disse que não votaria este ano, apesar dos apelos de sua mãe.

"Eu simplesmente não sinto uma conexão com nenhum dos candidatos", disse ele, acrescentando que votou na última eleição presidencial. Se votasse em novembro, ele disse que provavelmente apoiaria Trump, porque sentiu que estava economicamente melhor sob sua Presidência.

Os sentimentos de Ballard se alinham com outra preocupação para a campanha de Biden: um deslocamento para a direita entre os eleitores não brancos, que é particularmente pronunciado entre homens jovens. Trump e sua campanha reconheceram isso e fizeram alguns esforços para atrair eleitores negros nos últimos meses.

A campanha de Biden tem como objetivo incentivar os jovens eleitores negros a comparecerem por meio de um contato direto aumentado com eles. Altos funcionários da campanha de Biden destacaram a presença de sua campanha em campi universitários, online e em festivais de música e eventos esportivos. Eles acrescentaram que a campanha estava contratando um diretor de engajamento de campus que se concentrará em mobilizar estudantes em faculdades e universidades com presença histórica da população negra.

No rádio, a campanha está veiculando vários anúncios, direcionados aos eleitores negros, que enfatizam o trabalho da administração Biden para reduzir os custos com saúde e seus grandes investimentos em faculdades e universidades historicamente negras.

Isso não impediu que algumas lideranças da comunidade negra expressassem preocupações. O New Georgia Project, grupo apartidário de mobilização de eleitores, realizou mais grupos focais com eleitores e ajustou seus pontos de conversa durante panfletagens para abordar eleitores mais jovens descontentes e as questões de política que são importantes para eles. Dessa forma, disse Kendra Cotton, CEO do grupo, os organizadores podem explicar aos jovens como o governo pode funcionar —em vez de repreendê-los por recusar a participar do processo político.

"Essa narrativa de que 'oh, você deve votar porque tantas pessoas morreram para você ter esse direito', isso não está ressoando com essa nova geração de jeito nenhum", disse Cotton. "E eu acho que nós continuarmos a propagar essa narrativa, não importa o quão verdadeira e enraizada em fatos ela possa ser, é desanimador."