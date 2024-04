Homem ateia fogo em si mesmo diante do tribunal do julgamento de Trump

Nova York | AFP

Um homem ateou fogo em si próprio nesta sexta-feira (19) em frente ao tribunal de Nova York onde Donald Trump está sendo julgado, por razões ainda desconhecidas, segundo a polícia local.

De acordo com a rede de televisão CNN, o homem transformou-se em uma "tocha humana", antes da chegada da polícia. Ele usou um extintor para conter as chamas.

Equipe de emergência trabalha no local onde um homem foi coberto pelas chamas do lado de fora do tribunal onde ocorre o julgamento criminal do ex-presidente dos EUA Donald Trump - Brendan McDermid/Reuters

"Um homem ateou fogo em si mesmo fora do tribunal. Ainda estamos coletando detalhes no local", disse um porta-voz do Departamento de Polícia de Nova York.

A cena aconteceu logo após o tribunal terminar de selecionar os jurados, 12 titulares e 6 suplentes, que selarão o destino de Trump neste julgamento histórico que vê um ex-presidente no banco pela primeira vez.

Trump responde à acusação de, durante a campanha eleitoral de 2016, ter comprado o silêncio de uma atriz pornô com quem teria tido um relacionamento. O ex-presidente diz ser inocente e nega que tenha se relacionado com Stormy Daniels. Na segunda (11), ele afirmou ser vítima de perseguição política.

Os candidatos a formar o júri tinham que responder a um questionário exaustivo de 42 perguntas que se concentra especialmente em saber se eles se sentem capazes de julgar, com equidade e imparcialidade, um caso altamente midiatizado e politizado, além de quais jornais costumam ler e as redes sociais que utilizam. O juiz disse que as identidades dos 12 jurados e 6 suplentes permanecerão anônimas, exceto para Trump, seus advogados e promotores.

Uma condenação não o impediria de assumir o cargo, mas metade dos eleitores independentes e 1 em cada 4 republicanos dizem que não votariam nele, se ele fosse condenado.

A promotoria de Manhattan acusa o magnata de 34 falsificações de documentos contábeis da empresa da família, Trump Organization, para comprar o silêncio da ex-atriz pornô de modo que o relato sobre o caso extraconjugal não interferisse na campanha de 2016 contra a democrata Hillary Clinton.

A próxima fase do julgamento deve ter início na segunda-feira (22) com a apresentação dos argumentos iniciais da acusação e da defesa antes do início das declarações das testemunhas. O julgamento deverá durar até oito semanas, para irritação de Trump, que critica o fato de ter que estar no tribunal em vez de fazer campanha política.