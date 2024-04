Infestação de ratos leva a aumento de casos de leptospirose em Nova York

São Paulo

Uma crise de infestação de ratos está levando Nova York a registrar um aumento nos casos de leptospirose, de acordo com o Departamento de Saúde da cidade. A exposição a ambientes e materiais contaminados com a urina dos roedores tem causado cada vez mais infecções humanas.

Somente até 10 de abril deste ano já foram registrados seis casos da doença, o dobro da média anual registrada entre 2001 e 2020.

Rato em uma plataforma do metrô de Nova York - Lucia Buricelli - 6.abr.2024/The New York Times

No ano passado, a cidade registrou um total de 24 casos de leptospirose, mais do que em qualquer ano anterior. Metade dos casos foram relatados nos meses de junho e outubro, quando o clima é mais quente e úmido e foram registradas chuvas excessivas e dias anormalmente quentes em comparação com anos anteriores. Isso porque as bactérias são frágeis e podem morrer em minutos no calor seco ou em temperaturas muito baixas. Os invernos frios de Nova York provavelmente limitam a capacidade de a bactéria sobreviver no ambiente.

A transmissão da doença entre pessoas é rara. Em Nova York, os casos adquiridos localmente geralmente têm um histórico de exposição residencial ou ocupacional à urina de rato ou ambientes e materiais contaminados com urina de rato. Um exemplo é o manuseio de sacos de lixo ou lixeiras contendo resíduos de alimentos.

Os sintomas da leptospirose podem incluir febre, dor de cabeça, calafrios, dores musculares, vômitos, diarreia, tosse, icterícia e erupção cutânea. O período de incubação é geralmente de 5 a 14 dias. Se não tratada, pode ocorrer insuficiência renal, meningite, danos no fígado e dificuldade respiratória.

Políticos nova-iorquinos tentam lidar com a proliferação dos ratos na cidade há décadas. Recentemente, autoridades têm tentado evitar a reprodução dos animais. Um projeto de lei apresentado neste mês exigirá que o departamento de saúde da cidade distribua, como parte de um programa piloto, iscas salgadas que esterilizam tanto os machos quanto as fêmeas em dois bairros. Elas seriam usadas nas chamadas zonas de mitigação de ratos, cobrindo pelo menos dez quarteirões da cidade.