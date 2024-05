Biden chama Japão e Índia de xenofóbicos e os compara a Rússia e China

Washington | AFP

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira (1º) durante um evento de campanha que, tanto a China e a Rússia, rivais de Washington, como a Índia e o Japão, seus aliados, são países xenofóbicos.

"Por que a China está estagnada economicamente? Por que o Japão tem problemas? E a Rússia? E a Índia? Porque são xenofóbicos. Eles não querem migrantes. Os migrantes são o que nos tornam fortes", afirmou o democrata, de acordo com uma transcrição de suas palavras, divulgada nesta quinta-feira (2). Em março, Biden havia feito fala semelhante em uma entrevista a uma rádio.

O presidente dos EUA, Joe Biden, em evento na Casa Branca - Evelyn Hockstein - 6.fev.24/Reuters

Eventos do tipo não costumam ser oficialmente gravados, mas são frequentados por jornalistas que escrevem um relatório. O comício foi destinado a americanos de origem asiática.

"Uma das razões pelas quais nossa economia está crescendo é por sua causa e muitos outros. Por quê? Porque damos as boas-vindas aos migrantes", disse Biden.

Desde que assumiu a presidência, Biden tem se esforçado para fortalecer os laços com os aliados asiáticos de Washington, especialmente com esses dois países.

No ano passado, o democrata recebeu o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, em luxuosa visita de Estado e, neste ano, também recebeu premiê japonês, Fumio Kishida.

O país mais populoso do mundo e o arquipélago aliado fazem parte junto com os EUA do Quad, fórum de defesa no Indo-Pacífico que faz frente à China na região e também tem a Austrália como integrante.

"Nós somos iguais, Japão e Estados Unidos. Podemos estar separados pela distância, mas geração após geração, fomos unidos —as mesmas esperanças, os mesmos valores, o mesmo compromisso com a democracia, a liberdade e a dignidade para todos", afirmou Biden durante a visita de Kishida em abril.