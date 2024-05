Aborto leva cidades e estados americanos a fazer 'guerra de dados' de pacientes

The New York Times

No acirrado debate sobre o aborto nos Estados Unidos, o assunto da coleta de dados pode parecer técnico e tangencial. Mas as informações que os governos estaduais e municipais coletam sobre pacientes que recorrem ao procedimento estão se tornando outro ponto de discórdia.

Alguns estados controlados por republicanos têm se movido para exigir mais informações sobre cada aborto, enquanto aqueles onde os democratas dominam estão reduzindo as informações que coletam, temendo que possam ser usadas para identificar pacientes ou processar os provedores de aborto.

"Em um país muito dividido, onde o aborto é legal em alguns lugares e ilegal em outros, falar onde você mora ou onde nasceu parece muito mais arriscado do que em um país onde o aborto antes da viabilidade é legal", diz Rachel Rebouché, decana da faculdade de direito da Universidade Temple Beasley e estudiosa jurídica dos direitos ao aborto. "O conflito interestadual está apenas se intensificando, e os dados são o primeiro sinal de como concretizar esse conflito."

Os defensores dos direitos ao aborto dizem estar especialmente preocupados com o potencial dos estados em que o procedimento é proibido usarem dados para rastrear pacientes que viajam interromper a gestação ou que recebem pílulas enviadas de outras localidades.

Essas preocupações também estão incentivando ação em nível federal. Na semana passada, o governo Biden anunciou uma regra para proteger informações sobre pacientes e provedores de aborto e impedir que essas sejam usadas para investigá-los ou processá-los.

A regra tem o objetivo de impedir que as agências de aplicação da lei em estados que restringem o aborto obtenham informações sobre pacientes que viajam para estados onde o aborto é legal e sobre os provedores de aborto que os tratam. Também tem o objetivo de proteger os provedores de saúde dos estados de origem dos pacientes que lhes tenham prestado cuidados médicos.

"Ninguém deveria ter seus registros médicos usados contra eles, seu médico ou seu ente querido apenas porque buscaram ou receberam cuidados de saúde reprodutiva legais", disse Jennifer Klein, diretora do Conselho de Política de Gênero da Casa Branca, ao anunciar a regra.

No Kansas, a legislatura dominada pelos republicanos recentemente aprovou um projeto de lei que exigiria que os provedores de aborto fizessem 11 perguntas às pacientes sobre por que estavam encerrando suas gestações, incluindo se "ter um bebê interferiria na educação, emprego ou carreira da paciente" e se "a paciente já tem muitos filhos ou o suficiente".

"Sempre queremos dados, e seria bom saber, para o departamento saber, quantas mulheres estavam escolhendo o aborto porque não podiam lidar financeiramente com criança, ou talvez estivessem sendo forçadas, e quem as estava forçando", disse Beverly Gossage, uma senadora estadual republicana, falando a favor do projeto de lei durante uma sessão legislativa.

A governadora Laura Kelly, uma democrata, vetou o projeto de lei, observando que os eleitores do Kansas aprovaram um referendo em 2022 protegendo os direitos ao aborto. No entanto, a legislatura pode ter votos suficientes para anular o veto.

Em New Hampshire, onde o aborto é legal e o estado historicamente não coleta tais informações, o Senado, controlado pelos republicanos, aprovou em abril um projeto de lei para exigir os dados, incluindo o estado onde a paciente mora. Os democratas se opuseram. Especialmente porque, embora o projeto de lei não exija a divulgação de informações identificadoras sobre as pacientes, ele não a proíbe.

Illinois, que apoia os direitos ao aborto, parou de exigir que os provedores relatem dados específicos sobre pacientes e agora coleta apenas números agregados. "Acreditamos ser impossível rastreá-los até um paciente individual", disse Karen Sheley, conselheira do gabinete do governador de Illinois. "Os dados mais seguros são os dados que o estado nunca coleta."

Por motivos semelhantes, o Maine parou de coletar algumas informações, incluindo dados sobre histórico de gravidez anterior, identificação racial e educação.

Nem todas as jurisdições que apoiam os direitos ao aborto têm sido rápidas em atender às preocupações sobre a coleta de dados. A cidade de Nova York, por exemplo, alarmou provedores de aborto quando seu Departamento de Saúde propôs atualizar regulamentações de relatórios.

Segundo a proposta do governo prefeito Eric Adams, um democrata, os provedores de pílulas de aborto, que anteriormente não estavam explicitamente sujeitos às exigências de relatórios da cidade, teriam que relatar informações específicas sobre cada paciente, incluindo data e local de nascimento, estado civil, gestações anteriores, abortos anteriores e as duas primeiras letras de seus primeiros e últimos nomes.

As pacientes que viajaram para a cidade de Nova York para obter pílulas de aborto, como fazem muitas dos estados onde o procedimento é proibido, teriam que divulgar em qual estado moravam.

Em um email pouco antes da política revisada entrar em vigor em janeiro, um porta-voz do Departamento de Saúde da cidade, Patrick Gallahue, defendeu os requisitos. "Precisamos de dados para ajudar a melhorar os serviços, identificar lacunas, alocar recursos para abordar desigualdades e, em última análise, fornecer um atendimento melhor", disse. "As mudanças apenas tornaram o requisito existente mais claro, que é que os dados de aborto médico também devem ser compartilhados —com o objetivo de alcançar melhor as comunidades com atendimento."

Autoridades da cidade deram respostas semelhantes em uma entrevista em março, mas três dias após a entrevista, a cidade disse que estava mudando significativamente sua posição e agora apoiaria a eliminação ou tornaria opcionais os detalhes potencialmente identificáveis que eram exigidos antes.

Mesmo alguns profissionais de saúde em estados com restrições rigorosas ao aborto reconheceram o risco que os dados podem representar para a privacidade dos pacientes. Em Indiana, que permite abortos em casos limitados, incluindo para proteger a saúde ou vida do paciente e para anomalias fetais fatais, o Departamento de Saúde decidiu parar de divulgar publicamente relatórios caso a caso que incluíam informações demográficas e do provedor. O órgão consultou o conselheiro de acesso público do estado, que concluiu que tais registros estão "povoados de informações que poderiam ser revertidas para identificar pacientes."

O procurador-geral de Indiana, Todd Rokita, antiaborto, foi contra a mudança, escrevendo ao governador e líderes legislativos que sem tais registros, os cidadãos não poderiam apresentar queixas contra os provedores de aborto em seu escritório e, portanto, de acordo com a lei de Indiana, ações de fiscalização contra os provedores não poderiam ser iniciadas.

Porque os registros pararam de ser divulgados, ele escreveu, "as leis pró-vida de Indiana se tornaram inaplicáveis." Ele instou a Legislatura a agir, dizendo que o objetivo da lei de dados de aborto de Indiana é "exigir relatórios publicamente disponíveis para que os provedores de aborto sejam responsabilizados e sigam a lei."