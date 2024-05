Bilionário surpreende formandos com envelopes de dinheiro e incentivo à caridade nos EUA

The New York Times

Até os minutos finais da cerimônia de formatura desta última quinta-feira (23), os 1.200 formandos da Universidade de Massachusetts Dartmouth pensavam que sabiam o que mais marcaria suas memórias: o tempo extremamente ruim durante a cerimônia ao ar livre, onde ficaram encharcados e tremendo em uma chuva torrencial.

Então, enquanto se preparavam para receber seus diplomas, o palestrante da cerimônia, Rob Hale, um bilionário filantropo de Boston, voltou ao pódio encharcado. Ele trouxe consigo duas bolsas de viagem recheadas de dinheiro, e anunciou que entregaria a cada formando US$ 1.000 ao cruzarem o palco - $500 para guardar para si mesmos e US$ 500 para doar a uma boa causa.

O bilionário Robert Hale entrega doação de dinheiro aos formandos da Universidade de Massachusetts Dartmouth - Karl Christoff Dominey/University of Massachusetts Dartmouth

"Meus amigos e eu estávamos nos olhando, tipo, não acredito", disse Ali McKelvey, uma das estudantes. "Estávamos pensando, isso tem que ser uma piada."

Não era. Hale, co-fundador e CEO da Granite Telecommunications, está entre as pessoas mais ricas dos EUA e é um dos benfeitores mais generosos. Ele e sua esposa, Karen, doaram $1 milhão toda semana em 2022, para causas conhecidas e desconhecidas.

Ainda assim, como ele disse aos formandos da UMass Dartmouth, ele nunca esqueceu a experiência de perder tudo, quando a primeira empresa que construiu faliu na crise das empresas ponto-com há mais de 20 anos.

"Sinceramente, vocês já conheceram alguém que perdeu um bilhão de dólares antes?", perguntou Hale, um dos proprietários do Boston Celtics, em seu discurso, que ele encerrou mais cedo por causa da chuva.

Desde esse desastre, disse em uma entrevista esta semana, ele e sua esposa encontraram grande alegria e satisfação em doar seu dinheiro. Ao conceder aos estudantes universitários a chance de experimentar o mesmo sentimento, ele disse que esperava acender uma faísca que eles levarão consigo - mesmo que não tivesse garantia de que honrariam seu pedido. (Ele disse acreditar que a grande maioria o faz.)

"Se eles puderem sentir essa alegria por si mesmos, talvez se torne algo que eles queiram fazer de novo e se torne parte de suas próprias vidas", disse Hale, 57. "Nos Estados Unidos e no mundo, estes são tempos de turbulência, e quanto mais nos ajudarmos, melhor estaremos."

Uma semana depois que um empresário que nunca tinham conhecido lhes entregou dois envelopes molhados no palco - um rotulado como "PRESENTE" e o outro como "DOAÇÃO" - os novos formandos já arrumaram seus quartos, ajustaram seus currículos e tiraram as últimas selfies no campus. Eles também ponderaram para onde enviar o que para a maioria será a maior doação de caridade que já tiveram a chance de fazer.

Tony da Costa, um estudante de design gráfico que se formou com altas honras, considerou doar seus US$ 500 para uma organização de caridade, mas decidiu entregá-los a um conhecido de sua mãe, alguém que nunca conheceu, que está sofrendo de uma doença e lutando para pagar as contas.

"Senti que dar para uma pessoa específica seria melhor", disse da Costa, 22, que cresceu na cidade de Dartmouth, na costa sul de Massachusetts.

Kamryn Kobel, uma estudante de inglês, doou seus US$ 500 para a Y.W.C.A. em Worcester, Massachusetts, onde aprendeu a nadar quando criança, para apoiar seus programas para jovens mulheres e sobreviventes de violência.

Sua doação pareceu algo de que se orgulhar, ela disse —uma vez que percebeu que os envelopes que ela guardou sob sua capa de chuva continham exatamente o que Hale havia prometido.

"No começo, foi tipo, será que realmente vai ter dinheiro lá dentro?", ela disse. "E então foi tipo, meu Deus, é de verdade."

Menor e menos conhecido do que o campus principal da universidade em Amherst, a UMass Dartmouth tem cerca de 5.500 estudantes de graduação, mais da metade deles são estudantes universitários de primeira geração. 80% são de Massachusetts e 80% recebem ajuda financeira.

É o quarto campus universitário de Massachusetts nos últimos quatro anos onde Hale emocionou os formandos com seu presente. Cada vez, ele escolheu uma escola pública com altas concentrações de estudantes de primeira geração e de baixa renda que "trabalharam muito para chegar lá", disse ele.

Na primavera passada, ele distribuiu os presentes de formatura no campus de Boston da UMass, onde 66% dos estudantes ingressantes se identificam como pessoas não brancas.

Na primavera passada, na Deerfield Academy, uma escola secundária privada no oeste de Massachusetts com um corpo discente mais abastado, ele focou exclusivamente na filantropia, depositando fundos em um fundo dirigido pela escola para que cada formando pudesse doar US$ 1.000. Hale, que cresceu em Northampton, nas proximidades, se formou na Deerfield em 1984 e foi para o Connecticut College.

Em uma entrevista na quarta-feira, ele ficou emocionado descrevendo como uma das formandas da UMass Dartmouth havia doado seus $500 para um grupo local que fornece presentes de Natal para crianças necessitadas - um programa que havia ajudado sua família quando ela era criança.

"Ver coisas assim é muito legal", ele disse. McKelvey, 21, doou seus US$ 500 para um abrigo de mulheres em sua cidade natal de Ashland, Massachusetts, a oeste de Boston, inspirada pelas aulas que havia feito para seu curso interdisciplinar, saúde e sociedade, onde aprendeu sobre as lutas das mulheres desfavorecidas.

"Lembro de estar sentada em algumas dessas aulas e pensando, 'Alguém precisa fazer algo sobre isso'", disse ela. "E agora tenho a oportunidade de fazer algo."