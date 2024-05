Casal é preso após dar golpes em restaurantes e usar filho como 'garantia' no País de Gales; veja vídeo

Um casal foi preso após fugir de restaurantes sem pagar a conta e de ter cometido furtos em lojas na cidade de Swansea, no País de Gales. Eles também usavam o filho como "garantia" para realizar os golpes.

Segundo a polícia de Gales do Sul, Ann McDonagh, 39, foi acusada de cinco casos de fraude, assim como o marido, Bernard McDonagh, 41. Ela também tinha quatro acusações de furto.

Ann e Bernard McDonagh, presos por cometer golpes em restaurantes no País de Gales - Divulgação/Polícia de Gales do Sul

Ambos se declararam culpados das acusações no Tribunal de Magistrados de Swansea nesta quarta-feira (8).

O casal foi identificado após ambos serem denunciados pela dona do restaurante Bella Ciao, que foi alvo do golpe quando Ann e Bernard saíram sem pagar um conta de 329 libras (aproximadamente R$ 2.200). Outros donos de restaurantes de Swansea que também foram vítimas do casal reconheceram os golpistas depois que ela postou fotos e um vídeo do casal no Facebook.

Segundo o perfil do restaurante, eles tentaram pagar com um cartão que foi recusado duas vezes e disseram que iriam buscar outro no carro. Ainda teriam deixado o filho no restaurante como "garantia" de que iriam voltar para pagar. Depois de algum tempo, porém, a criança fugiu. O número de telefone usado para fazer a reserva no restaurante era falso, impossibilitando entrar em contato.

Além do Bella Ciao, outros quatro estabelecimentos da região foram alvo dos golpistas.

Ann McDonagh também admitiu que furtou produtos em lojas de roupas e supermercados. Ela foi condenada a um ano de prisão, e Bernard, a oito meses.