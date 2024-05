Chefe de propaganda da família Kim morre aos 94 na Coreia do Norte

São Paulo

O ex-chefe de propaganda da Coreia do Norte Kim Ki Nam, um dos funcionários mais longevos do regime, morreu aos 94 anos, informou nesta quarta (8) a mídia estatal. Ele trabalhou para os três ditadores da família Kim, supervisionando o sistema de divulgação de suas ações.

O ditador Kim Jong-un foi ao funeral e passou pelo caixão de Kim para prestar homenagem. Ele disse estar "com grande tristeza pela perda de um veterano revolucionário que permaneceu infinitamente leal".

A imprensa oficial disse que Kim Ki Nam morreu na terça-feira (7) e fez parte de um grupo central de servidores que trabalharam para sustentar as três gerações de Kims: Kim Il-sung (1912-1994), o fundador da Coreia do Norte; o filho sucessor, Kim Jong-il (1941-2011); e, finalmente, Kim Jong-un, neto do patriarca.

Autoridades norte-coreanas e militares prestam homenagem a Kim Ki Nam, chefe de propaganda da Coreia do Norte que trabalhou com Kim Jong-un, seu pai e seu avô, e morreu aos 94 anos - Kcna via KNS/AFP

Um dos poucos funcionários norte-coreanos a ter visitado o Sul, Kim Ki Nam liderou uma delegação fúnebre em 2009 após a morte do presidente sul-coreano Kim Dae-jung, que à época abriu uma era de reconciliação com Pyongyang com sua "Política de Sol". Atualmente, as relações entre Norte e Sul voltaram a um quadro de tensão, especialmente devido aos exercícios militares promovidos por Kim Jong-un.

Kim Ki Nam tornou-se vice-chefe de propaganda em 1966 e foi alçado ao topo em 1985, durante o regime de Kim Il-Sung, de acordo com dados do governo sul-coreano. Ele se aposentou em 2017.