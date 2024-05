Cinco pessoas morrem após palco desabar em comício de candidato a presidente no México

AFP e Reuters

Ao menos quatro pessoas morreram e outras ficaram feridas na noite desta quarta-feira (22) no estado de Nuevo León, no norte do México, depois que uma estrutura desabou durante um evento de campanha do partido Movimento dos Cidadãos, informou o jornal local Reforma.

O candidato presidencial do partido, Jorge Alvarez Maynez, disse nas redes sociais que uma rajada de vento causou o colapso do palco do evento na cidade de San Pedro Garza Garcia, perto do centro industrial de Monterrey.

O candidato presidencial do partido do Movimento dos Cidadãos, Jorge Alvarez Maynez, fala com a mídia após o segundo debate presidencial de 2024 - Carl de Souza/AFP

Alvarez disse que está bem depois de ser levado a um hospital local, mas que membros de sua equipe ficaram feridos.

"Estou bem e em comunicação com as autoridades estaduais para acompanhar o ocorrido. A única coisa importante neste momento é cuidar das vítimas do acidente", escreveu na rede social X. Maynez afirmou que ficará no local até que o último ferido seja levado a um hospital.

Ele cancelou os eventos de campanha que estavam previstos para esta quinta-feira (23).

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, lamentou o acidente e disse que, além das cinco mortes, 50 pessoas ficaram feridas no local.

"Abraço familiares, amigos das vítimas e apoiadores do partido. Estamos atentos", disse.

Vídeos divulgados pela mídia local mostram o momento em que uma tela gigante desaba sobre Maynez e outros membros do partido Movimento Cidadão.

O governador de Nuevo León, Samuel García, disse que estão sendo registradas trovoadas, com ventos fortes e chuvas intensas na área.