Igreja Metodista Unida libera clérigos gays e autoriza casamentos LGBTQIA+

The New York Times

A Igreja Metodista Unida revogou, na manhã de quarta-feira (1º), uma proibição de longa data sobre a ordenação de clérigos gays praticantes, oficializando a mudança de uma política que já havia começado a se desgastar na prática, levando à saída de um quarto de suas congregações nos Estados Unidos nos últimos anos.

Os líderes metodistas estão se reunindo pela primeira vez desde 2019, após vários adiamentos devido à pandemia. A revogação da proibição de 40 anos sobre "homossexuais praticantes autoconfessos" foi aprovada de forma esmagadora e sem debate em um pacote de medidas que já haviam recebido forte apoio em comitê.

Delegados, reunidos em Charlotte, Carolina do Norte, também votaram para proibir líderes locais de penalizar clérigos ou igrejas por realizarem (ou se recusarem a realizar) casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Mais votos para apoiar clérigos e fiéis LGBTQIA+ são esperados antes do encerramento do encontro, na sexta-feira.

Fachada de Igreja Metodista Unida em Charlotte, no estado da Carolina do Norte, nos EUA - Reprodução

Na semana passada, a conferência aprovou a primeira fase de um plano de "regionalização" que reestruturaria a denominação global para dar autonomia a diferentes áreas na adaptação de regras sobre questões, incluindo sexualidade. A medida é vista como uma forma de dissipar as tensões entre a igreja progressista dos EUA e facções mais conservadoras internacionalmente.

A votação desta quarta-feira segue anos de turbulência na denominação sobre sexualidade, um tema que tem provocado debates tumultuosos e cismas em outras tradições e instituições cristãs. Em sua reunião mais recente em 2019, os metodistas votaram para reforçar uma proibição existente sobre casamentos entre pessoas do mesmo sexo e clérigos gays e lésbicas.

Desde essa votação, no entanto, a composição da denominação mudou, em grande parte devido à saída de congregações conservadoras em antecipação ao afrouxamento das restrições em torno da homossexualidade que estão se tornando oficiais esta semana.

Aos conservadores foi oferecida uma opção quando os líderes metodistas abriram uma janela em 2019 para que congregações saíssem por "razões de consciência", na maioria dos casos permitindo que mantivessem sua propriedade e ativos se recebessem aprovação para se afastar até o final do ano passado.

Muitas congregações conservadoras aceitaram a oferta, o que resultou em uma queda notável para a denominação, que abrange uma diversidade geográfica e cultural.

No Texas, por exemplo, num reduto histórico, mais de 40% das congregações metodistas unidas deixaram a igreja. Algumas se juntaram à Global Methodist Church, conservadora dissidente, enquanto outras permaneceram independentes.

Após a votação na manhã de quarta-feira, delegados jubilosos se reuniram para cantar uma música metodista que se tornou um refrão para muitos cristãos LGTBQIA+. "Amplie o círculo, amplie ainda mais", eles cantaram. "Que esta seja a nossa canção: Ninguém fica sozinho."