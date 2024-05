Premiê da Eslováquia é baleado; porta-voz fala em 'tentativa de assassinato'

Handlova | Reuters

O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, 59, foi baleado após sair de uma reunião de seu gabinete, nesta quarta-feira (15), em um incidente que seu porta-voz classificou como uma "tentativa de assassinato", segundo a agência de notícias Reuters.

O político estava na cidade de Handlova, a cerca de 190 quilômetros da capital do país, Bratislava. De acordo com a emissora TA3, quatro tiros foram disparados e um deles teria atingido o abdômen de Fico. Um homem foi detido pela polícia no local.

Seguranças reagem após premiê eslovaco, Robert Fico, ser ferido a tiro em Handlova, na Eslováquia - Radovan Stoklasa/Reuters

Seu gabinete afirmou à Reuters que Fico corre risco de morrer e acrescentou que ele estava sendo transportado de helicóptero para outro hospital. O premiê estava consciente quando chegou ao primeiro centro de saúde que o atendeu, segundo seu porta-voz.

Líderes da região se pronunciaram sobre o caso rapidamente.

O primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, disse que as notícias são chocantes. "Robert, meus pensamentos estão com você nesse momento difícil", escreveu ele na rede social X. Já a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, condenou o que descreveu como um "ataque vil" a Fico. "Atos de violência como esse não têm lugar na nossa sociedade e comprometem a democracia", afirmou.

O premiê da Hungria, Viktor Orbán, disse estar "profundamente chocado com o ataque hediondo" contra Fico, que chamou de amigo. "Oramos por sua saúde e rápida recuperação! Deus abençoe ele e seu país!", escreveu o político no X.

O governo eslovaco fazia uma espécie de turnê pelas regiões do país após assumir o poder no final do ano passado, quando Fico retornou ao cargo de primeiro-ministro do país da Europa Central pela quarta vez.