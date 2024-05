Pequim reage com indiferença e censura à posse do presidente de Taiwan

Washington

Lai Ching-te tomou posse na segunda (20) como o novo presidente de Taiwan. Ao suceder a colega do Partido Democrático Progressista, Tsai Ing-wn, ele disse no discurso de posse que considera a "paz e a estabilidade" com a China como "valores fundamentais para o mundo".

O líder taiwanês é conhecido pelos incendiários discursos anti-China. Já se descreveu como um "trabalhador pragmático para a independência de Taiwan", embora venha suavizando sua posição política desde que iniciou a campanha pela presidência no ano passado.

A cerimônia de posse contou com delegações de vários países. Os Estados Unidos, por exemplo, enviaram uma delegação composta por ex-oficiais governamentais e empresários. Laura Rosenberger, presidente do Instituto Americano em Taiwan (que funciona como uma embaixada de facto na ilha), esteve presente.



Na China, a posse foi recebida com indiferença e censura.

Os principais veículos de comunicação do país, como a rede de TV estatal CCTV, a agência de notícias Xinhua e o jornal Diário do Povo sequer noticiaram a cerimônia.

Quem procurava pelos tópicos #LaiChingTe e #TsaiIngWen no Weibo (rede social chinesa semelhante ao Twitter) recebia a mensagem de que o conteúdo não podia ser exibido devido a "leis, regulações e políticas relevantes".

Pouco depois do início da celebração, o Ministério do Comércio chinês adicionou três empresas que vendem armas a Taiwan à sua lista de "entidades não confiáveis". A Boeing Defense, Space & Security, General Atomics Aeronautical Systems e General Dynamics Land Systems estão proibidas de "exercer atividades de importação e exportação à China" e não poderão mais investir no país.

Lai Ching-te e sua mulher, Wu Mei-ju, acenam durante a cerimônia de posse em Taipé, em 20 de maio de 2024 - AFP

Pequim prometeu revogar autorizações de trabalho e residência de funcionários ligados às companhias e disse que executivos das empresas estão proibidos de entrar na China.



O governo chinês considera Taiwan parte integral do seu território e demanda que quaisquer contatos diplomáticos com países terceiros sejam regidos pelo princípio de Uma China, que nega o reconhecimento da ilha como nação independente.



Por que importa: Lai se consagrou ao longo da carreira como um político pró-independência, mas terá vida difícil na presidência. Ao contrário da antecessora, ele encontrará um parlamento majoritariamente dominado pela sigla de oposição Kuomintang, mais favorável a trocas comerciais e diplomáticas com a China continental.





A discussão do texto gerou O primeiro teste para sua articulação política aconteceu, com a oposição tentando aprovar uma lei que retira poderes da presidência e dá aos parlamentares mais escrutínio sobre o executivo. Ele prevê ainda criminalizar autoridades que deem declarações falsas ao parlamento.A discussão do texto gerou confusão e pancadaria na casa legislativa.

O parlamentar Chung Chia-pin (dir.), do governista PDP, agarra a oposicionista Chen Ching-hui (na cadeira), do KMT, durante sessão no legislativo de Taiwan, em Taipé, em 17 de maio de 2024 - Sam Yeh/AFP

Reprodução

Charge do artista e ativista político chinês-australiano Badiucao satiriza a influência chinesa sobre o Kuomintang e o Partido Popular de Taiwan contra Lai Ching-te e sua vice, Hsiao Bi-khim. O ursinho Pooh faz referência a Xi Jinping, que após ser comparado ao personagem mandou bloquear qualquer referência ao desenho em 2017.

O que também importa

★ O Ministério do Comércio da China informou que vai investigar possível prática de dumping no poliacetal exportado por União Europeia, EUA e Japão. O material é um tipo de plástico muito resistente, usado para substituir metais como cobre e zinco em peças automobilísticas, equipamentos médicos e eletrônicos. A pasta disse que resolveu tomar a medida após analisar documentação fornecida por seis empresas chinesas que solicitaram a investigação em abril. A Comissão Europeia disse que vai estudar o conteúdo da investigação e espera garantias do lado chinês de que os procedimentos seguirão "regras e obrigações relevantes da Organização Mundial do Comércio". Estados Unidos, Japão e Taiwan ainda não se manifestaram.



★ O Banco Central de Hong Kong anunciou que pretende criar uma nova moeda digital conectada a um projeto piloto semelhante ao da China. A instituição vai trabalhar nos próximos meses com os colegas chineses no projeto. Enquanto isso, a autoridade monetária informou que pretende autorizar que estabelecimentos comerciais honcongueses aceitem o renminbi digital e que residentes abram suas próprias carteiras de e-CNY para "facilitar pagamentos transfronteiriços".



★ O ministro da Agricultura chinês, Tang Renjian, foi afastado do posto e será investigado por possível envolvimento em um esquema de corrupção. A Comissão de Inspeção Disciplinar do Partido Comunista informou em nota no sábado (18) que ele é "suspeito de graves violações disciplinares e legais". Tang foi visto pela última vez na quarta-feira (15), quando participou de um evento dedicado à inovação na indústria agrícola chinesa. É a primeira vez que um membro do 20° Comitê Central da China enfrenta acusações de corrupção.