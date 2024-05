Avião faz pouso de emergência na Tailândia; 1 pessoa morreu, e há vários feridos

Bancoc | Reuters

Um pouso de emergência em Bancoc de um avião da Singapore Airlines que ia de Londres para Singapura deixou um passageiro morto e vários feridos, afirmaram autoridades locais nesta terça-feira (21). O incidente na capital da Tailândia foi causado por uma forte turbulência, segundo a empresa.

Não ficou imediatamente claro em que momento do voo a morte ocorreu, e a companhia aérea não informou quantas pessoas ficaram feridas. A mídia tailandesa, porém, mencionou cerca de 30 pessoas afetadas.

Aviões da Singapore Airlines pousam na pista do aeroporto de Changi, em Singapura - Caroline Chia - 16.nov.2021/Reuters

O avião Boeing 777-300ER com 211 passageiros e 18 tripulantes viajou cerca de 11 horas antes de cair bruscamente de uma altitude de 11 mil metros para 9.000 metros em apenas cinco minutos, de acordo com dados do FlightRadar 24. Segundo a plataforma, a queda aconteceu quando o avião terminava de atravessar o Mar de Andaman e se aproximava da Tailândia.

"De repente, a aeronave começou a inclinar para cima e houve tremores", disse à agência de notícias Reuters Dzafran Azmir, um estudante de 28 anos que estava a bordo. "Muito repentinamente houve uma queda brusca, então todos que estavam sentados e não usavam cinto de segurança foram lançados em direção ao teto."

Segundo ele, algumas pessoas bateram a cabeça nos compartimentos de bagagem, chegando a quebrar a estrutura. "Elas atingiram os lugares onde estão as luzes e máscaras e atravessaram", afirmou ele.

Um porta-voz do aeroporto de Suvarnabhumi, em Bancoc, disse que uma equipe médica estava de prontidão. Já a polícia de imigração tailandesa afirmou que os passageiros que não ficaram feridos desembarcaram e médicos entraram no avião para avaliar as lesões dos feridos.

"Nossa prioridade é fornecer toda a assistência possível a todos os passageiros e tripulantes a bordo da aeronave", disse a companhia aérea. "Estamos trabalhando com as autoridades locais na Tailândia para fornecer a assistência médica necessária."

Turbulência é a principal causa para incidentes durante voos, de acordo com um estudo de 2021 do National Transportation Safety Board. De 2009 a 2018, a agência dos EUA constatou que o fenômeno foi acarretou mais de um terço dos acidentes aéreos relatados, e a maioria causou uma ou mais lesões graves aos passageiros, mas não danificou a aeronave.

A Singapore Airlines, uma das principais companhias aéreas do mundo, não teve grandes incidentes nos últimos anos.

Seu último acidente com vítimas fatais foi em um voo de Singapura para Los Angeles com parada em Taipei, em 31 de outubro de 2000. Na ocasião, o avião se chocou com equipamentos de construção no Aeroporto Internacional de Taoyuan, o maior aeroporto de Taiwan, após tentar decolar da pista errada. O acidente matou 83 das 179 pessoas a bordo.

A Singapore Airlines teve sete acidentes de acordo com registros da Aviation Safety Network. A Boeing não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.