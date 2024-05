Morte de presidente é recebida com luto contido e celebração disfarçada no Irã

Dubai (Emirados Árabes Unidos) | Reuters

O Irã decretou cinco dias de luto pela morte do presidente Ebrahim Raisi nesta segunda-feira (20), embora as manifestações contidas até aqui estejam distantes dos espetáculos de luto público que acompanharam as mortes de outras figuras importantes na história de 45 anos da república islâmica.

Enquanto os leais ao regime lotavam mesquitas e praças para rezar por Raisi e pelo ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, ambos mortos em um acidente de helicóptero, a maioria das lojas permaneceu aberta e as autoridades fizeram poucos esforços para interromper a vida cotidiana.

População se reúne para lamentar a morte do presidente do Irã, Ebrahim Raisi, em Teerã, capital do país - Majid Asgaripour 20.mai.24/West Asia News Agency/Reuters

Um ano depois que o governo linha-dura de Raisi reprimiu violentamente as maiores manifestações contra a ordem estabelecida desde a revolução de 1979, opositores até postaram vídeos furtivos online de pessoas distribuindo doces para celebrar a morte.

Laila, uma estudante de 21 anos em Teerã, disse à agência de notícias Reuters por telefone que não estava triste com a morte de Raisi, "porque ele ordenou a repressão às mulheres devido ao hijab." "Mas estou triste porque mesmo com a morte de Raisi, esse regime não mudará", disse ela.

Grupos de direitos humanos afirmam que centenas de iranianos morreram em manifestações de 2022 e 2023 desencadeadas pela morte de uma jovem mulher curda iraniana presa pela polícia moral por violar os rígidos códigos de vestimenta do país.

O tratamento das autoridades a uma série de crises políticas, sociais e econômicas aprofundou o fosso entre os governantes clericais e a sociedade. Os apoiadores do regime fizeram homenagens nesta segunda a Raisi, um ex-jurista linha-dura de 63 anos eleito em uma votação controlada em 2021.

"Ele foi um presidente trabalhador. Seu legado perdurará enquanto estivermos vivos", disse Mohammad Hossein Zarrabi, 28, membro da milícia voluntária Basij na cidade sagrada xiita de Qom.

Mas houve pouco da retórica emocional que acompanhou as mortes de figuras publicamente reverenciadas, como Qassim Suleimani, um comandante sênior da Guarda Revolucionária de elite do Irã morto por um míssil dos EUA em 2020 no Iraque, cujo funeral atraiu multidões de enlutados, chorando de tristeza e raiva.

Para os opositores dos líderes clericais do Irã em casa e no exílio, Raisi tem sido uma figura odiada desde os anos 1980, quando foi culpado por desempenhar um papel de destaque como jurista na execução de dissidentes. O Irã nunca reconheceu que ocorreram execuções em massa —a Anistia Internacional diz que 5.000 iranianos, possivelmente mais, foram executados na primeira década após a revolução.

"Parabenizo as famílias das vítimas das execuções", postou o usuário da internet Soran Mansournia em um fórum online debatendo o legado da morte de Raisi.

No entanto, Narges, outro usuário, lamentou o fato de Raisi ter tido "uma morte de mártir". Muitos iranianos disseram esperar que a morte tenha pouco impacto sobre como o país será governado. Há a expectativa de que ele seja substituído por outra figura com visões igualmente linha-dura.

"Quem se importa. Um linha-dura morre, outro assume e nossa miséria continua", disse Reza, 47, um comerciante na cidade desértica central de Yazd que não deu seu nome completo temendo represálias. "Estamos ocupados demais com questões econômicas e sociais para nos preocuparmos com tais notícias."