Deputado republicano defende Trump enquanto filho faz caretas para câmera; veja vídeo

Washington | The New York Times

Recém-chegado de um recesso de uma semana, o deputado americano John W. Rose, republicano do Tennessee, estava animado e foi um dos primeiros a falar no plenário da Câmara na segunda-feira (3), quando usou seus cinco minutos de tempo para rechaçar a condenação criminal do ex-presidente Donald Trump.

Mas a parte mais memorável do discurso não foram as palavras de Rose. Um espetáculo estava se desenrolando atrás dele na Câmara sem que soubesse, por cortesia de seu filho de 6 anos, que protagonizou uma cena com caras e bocas que rapidamente viralizou nas redes sociais.

O deputado republicano John W. Rose discursa na Câmara, enquanto seu filho Guy, de 6 anos, fazia caretas - The New York Times

Sentado diretamente atrás de seu pai e bem dentro do enquadramento das câmeras da C-SPAN que registram cada momento em que a Câmara está em sessão, Guy fez mímicas, caretas, revirou os olhos, mostrou a língua e, de forma geral, se exibiu enquanto o deputado falava.

Começou de forma normal. "Eu me levanto hoje para abordar o terrível precedente estabelecido em nosso país quatro dias atrás, usando-se o sistema de Justiça para uma acusação politicamente motivada e agora condenação de um grande candidato de um partido político concorrendo à Presidência, especialmente pelas acusações feitas contra Donald Trump. Isso deveria preocupar gravemente cada membro deste corpo, bem como cada americano em todo o nosso país", disse Rose enquanto seu filho ainda estava quieto atrás.

De repente, Guy pareceu notar a posição de uma câmera apontada em sua direção e começou a se divertir um pouco. Começou com um sorriso sincero. Depois, um leve ajuste em sua cadeira para garantir exposição total atrás de seu pai.

"Independentemente da opinião sobre o atual candidato republicano, seria bom lembrar a longa e estimada tradição que temos neste país de resolver nossas diferenças políticas nas urnas por quase dois séculos e meio", continuou o deputado.

Conforme o discurso aumentava em um crescendo, Guy intensificava suas caretas faciais. Houve um revirar de olhos e uma expressão clássica de língua para fora de um menino em idade escolar.

"Como advogado, posso dizer que 30 de maio será uma das datas mais infames da história americana", declarou Rose ao microfone, completamente inconsciente do que seu filho estava fazendo atrás dele para garantir que 3 de junho, também, seria uma data notável na história para um pequeno grupo de espectadores da C-SPAN.

Depois de alguns minutos de caretas engraçadas e gestos caóticos com as mãos, Guy acrescentou um acessório à sua performance, pegando uma bola antiestresse que tinha no bolso.

"A decisão da última sexta-feira foi claramente o resultado de uma acusação em busca de um crime", disse Rose, enquanto a bola de borracha se agitava atrás dele.

Terminado o discurso, não demorou muito para Rose descobrir, após uma rápida olhada nas redes sociais, que seu filho havia roubado a cena. "É isso que eu ganho", escreveu, "por dizer ao meu filho Guy para sorrir para a câmera para seu irmãozinho".