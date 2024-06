Desfile de tanques na Normandia marca início das comemorações de 80 anos do Dia D

São Paulo

Desfiles de tanques e de paraquedistas neste domingo (2) marcaram o início das comemorações de 80 anos do Dia D, na Normandia. O aniversário da operação que mudou o curso da guerra e da humanidade ocorre na próxima quinta-feira (6).

Dezenas de adultos e crianças foram às ruas em um dia de sol na França para festejar a data e reencenar a invasão aliada. Pessoas se vestiram com uniformes militares e carregaram bandeiras dos Estados Unidos, da França e do Reino Unido, países aliados na Segunda Guerra Mundial.

Civis iniciam a semana de comemorações do 80º aniversário do Dia D na Normandia, França - Benoit Tessier/Reuters

Civis carregando bicicletas, carrinhos de bebê e até com animais de estimação foram vistos na passeata. Houve visitas ao Cemitério e Memorial Americano na Normandia. Em outras cidades da Europa, também houve comemorações.

O presidente norte-americano, Joe Biden, viajará a França nesta semana para participar das comemorações. Estarão reunidos outros 25 líderes, incluindo o presidente ucraniano Volodimir Zelenski e o rei britânico Charles 3º.

A Rússia não foi convidada para as cerimônias devido à Guerra da Ucrânia, anunciou na quinta-feira (30) a presidência da França.

A Missão Libertação, que organiza as comemorações, declarou em maio o presidente russo, Vladimir Putin, persona non grata, e indicou posteriormente que a Rússia seria convidada para outro nível de representação, em nome da contribuição da União Soviética para a vitória contra a Alemanha nazista.

Em 6 de junho, haverá uma homenagem, principalmente em cemitérios onde estão enterrados soldados russos mortos na França.

"Sempre homenageamos a ação do Exército Vermelho, sua contribuição decisiva para a vitória final contra o nazismo, sem simplificações ou amálgamas e sem, tampouco, cair na instrumentalização [do tema]", disse um assessor presidencial francês.

Biden também encontrará o presidente francês, Emmanuel Macron, em 8 de junho, nesta que será a sua primeira visita de Estado à França.

Foi na madrugada de 6 de junho de 1944, uma terça-feira, que as tropas aliadas invadiram as areias da praia da região de Normandia, no noroeste francês, para dar início à libertação do país da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial.