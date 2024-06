Bilionário Bill Ackman deverá apoiar Donald Trump nas eleições de novembro

Nova York e Washington | Financial Times

O bilionário Bill Ackman, investidor em fundos de risco, está inclinado a apoiar Donald Trump nas eleições dos Estados Unidos, em novembro, de acordo com uma autoridade informada sobre suas intenções, à medida que algumas das principais figuras de Wall Street aprovam o ex-presidente.

O financista, que ficou do lado de rivais republicanos de Trump, incluindo a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, na disputa primária do partido este ano, provavelmente fará seu endosso no X, a plataforma de mídia social controlada por Elon Musk, na qual ele é um investidor minoritário.

Bill Ackman admite que poderá apoiar Donald Trump nas próximas eleições americanas, segundo uma fonte - Brendan McDermid - 8.mai.17/Reuters

O investidor de fundos de risco já doou dinheiro para democratas, incluindo o deputado Dean Phillips, que lançou um desafio primário ao presidente Joe Biden este ano.

A autoridade familiarizada com o pensamento de Ackman disse que o bilionário não acreditava que candidatos alternativos, como Robert F. Kennedy Jr., cuja candidatura improvável à Casa Branca ele também apoiou, tinham chances de vencer. E acrescentou que a antipatia de Ackman por Biden superava em muito sua ambivalência por Trump.

O esperado endosso do fundador da empresa de gestão de fundos de risco Pershing Square Capital Management segue o anúncio da semana passada feito por Stephen Schwarzman, outro bilionário de Wall Street, de que apoiaria Trump como um "voto por mudança".

Chefe da Blackstone, Schwarzman também citou o aumento do antissemitismo nos EUA como um dos motivos para apoiar o ex-presidente.

Ackman, que liderou uma campanha vocal contra os reitores universitários dos EUA que ele afirma terem tolerado discriminação antijudaica nos campi, havia indicado anteriormente que estava considerando mudar seu apoio para Trump.

O crescente apoio em Wall Street ao ex-presidente, incluindo de doadores que abandonaram Trump após o ataque ao Capitólio dos EUA em 6 de janeiro de 2021, ocorre à medida que o candidato republicano promete reduzir impostos e eliminar a regulamentação governamental se eleito.

Os chefes de Wall Street criticaram a administração Biden pelo que descrevem como excesso regulatório, com executivos de private equity (investimento em empresas privadas que estão fora da lista da bolsa de valores americana) argumentando que a agenda antitruste da Comissão Federal de Comércio suprimiu as negociações.

"Wall Street está definitivamente se inclinando na direção de Donald Trump", disse Scott Bessent, fundador da Key Square Group, que arrecadou fundos para o ex-presidente. O apoio de Schwarzman seria um "sinal de liberação para outros que estão em cima do muro", acrescentou.

Um banqueiro de investimentos disse que o crescente apoio a Trump refletia a crescente confiança dos investidores de que ele teria sucesso em recuperar a Casa Branca.

"Wall Street sempre quer escolher vencedores e a maioria das pessoas acredita que Trump vai vencer, muito simples", disse o banqueiro.

Outros doadores bilionários, incluindo o fundador da Citadel, Ken Griffin, que doou para Haley na primária, permanecem à margem.

Griffin disse que poderia apoiar Trump dependendo da escolha do candidato presumível para vice. Haley anunciou que votará em Trump.

O capitalista de risco de tecnologia Keith Rabois, que doou mais de US$ 1 milhão (equivalente a R$ 5,2 milhões) para a campanha de Haley, se recusou a dizer ao Financial Times se apoiaria Trump, mas disse que era "inconcebível que eu votasse em Biden".

Em separado, a bilionária do cassino Miriam Adelson direcionará seus recursos significativos para o comitê de ação política super pró-Trump conhecido como Preserve America (preserve a América), de acordo com uma pessoa familiarizada com o assunto.

Em 2020, o grupo arrecadou US$ 105 milhões (cerca de R$ 550 milhões), incluindo US$ 90 milhões (R$ 470 milhões) de Adelson e seu marido Sheldon, que morreu em 2021. O super PAC, criado quando o ex-presidente tentou a reeleição, espera superar sua marca de arrecadação de 2020.

Lá fora Receba no seu email uma seleção semanal com o que de mais importante aconteceu no mundo Carregando...

Alguns dos principais investidores de Wall Street que estavam inclinados a apoiar Trump disseram que ainda é socialmente constrangedor endossar o ex-presidente publicamente.

Um investidor de Nova York disse que achava muito arriscado para ele endossar publicamente Trump, apesar de o ex-presidente ser a "escolha óbvia" para Wall Street, acrescentando que seus filhos frequentam uma escola liberal.

"Ninguém gosta de Trump por seus valores familiares", disse o investidor, "mas ele é mais comercial, nosso tipo de pessoa gosta disso."

Um advogado corporativo sênior em Nova York disse que Trump também estava conquistando desiludidos democratas em Wall Street.

"A mensagem do Partido Democrata tem sido terrível", disse o advogado, que pediu para permanecer anônimo por medo de críticas de amigos e colegas.

"Os democratas de Wall Street ainda são a favor do capitalismo", acrescentou. "Infelizmente, você tem muitas pessoas de extrema-esquerda que sequestraram o partido... eles não entendem o que é preciso para ganhar o país."

Trump seria uma "escolha óbvia para nossa indústria... ficaremos mais ricos se ele vencer", disse um executivo de private equity que gerencia dezenas de bilhões de dólares nos setores de mídia, tecnologia e varejo.

"Mas não posso tornar minhas opiniões públicas porque serei imediatamente cancelado... muitos de nossos clientes começariam imediatamente a boicotar os serviços e produtos vendidos pelas empresas de nosso portfólio", acrescentou o executivo.